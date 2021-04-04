Команда Козлова в «Что? Где? Когда?» победила телезрителей и претендует на финал серии
В интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» прошла третья игра весенней серии. В ней за стол села команда Андрея Козлова и выиграла со счетом 6:5. И теперь претендует на финал серии.
Первый раунд – суперблиц, который начался с афоризма хоккеиста Уэйна Гретцки:
Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?
В составе команды сыграл Михаил Скипский, которого обвиняют в домогательствах к школьницам. Раньше он выступал за команду Балаша Касумова.
«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах
🦉 В прошлом сезоне команда Козлова сыграла трижды: два раза выиграла (в весенней и летней сериях) и один раз проиграла (в зимней серии).
🦉 Две предыдущие игры серии закончились поражениями знатоков: команда Елизаветы Овдеенко проиграла со счетом 4:6, команда Бориса Белозерова – со счетом 1:6.
🦉 В следующей игре против телезрителей сыграет команда Балаша Касумова. Она состоится 11 апреля.