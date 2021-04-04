Команда Козлова в «Что? Где? Когда?» победила телезрителей и претендует на финал серии

В интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» прошла третья игра весенней серии. В ней за стол села команда Андрея Козлова и выиграла со счетом 6:5. И теперь претендует на финал серии.

Первый раунд – суперблиц, который начался с афоризма хоккеиста Уэйна Гретцки:

Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?