ЧГК
Команда Касумова выиграла в «Что? Где? Когда?» и сыграет в финале весенней серии
вчера, 23:09
В элитарном клубе «Что? Где? Когда?» прошла четвертая игра весенней серии сезона-2021. Команда Балаша Касумова выиграла со счетом 6:4.
В составе произошло два изменения. Вместо Михаила Скипского и Елизаветы Овдеенко за стол сели Денис Галиакберов и Сергей Николенко.
«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про Сталинград и сброшенный на него таинственный предмет. Знаете ответ?
Теперь в финале весенней серии сыграет команда Касумова. Игра пройдет 18 апреля.
Статистика прошлых игр серии:
❌ Поражение команды Елизаветы Овдеенко – 4:6.
❌ Поражение команды Бориса Белозерова – 1:6.
✅ Победа команды Андрея Козлова – 6:5.
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