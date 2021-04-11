ЧГК
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Команда Касумова выиграла в «Что? Где? Когда?» и сыграет в финале весенней серии

вчера, 23:09

В элитарном клубе «Что? Где? Когда?» прошла четвертая игра весенней серии сезона-2021. Команда Балаша Касумова выиграла со счетом 6:4.

В составе произошло два изменения. Вместо Михаила Скипского и Елизаветы Овдеенко за стол сели Денис Галиакберов и Сергей Николенко.

«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах

Скриншот из трансляции Первого канала

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Теперь в финале весенней серии сыграет команда Касумова. Игра пройдет 18 апреля.

Статистика прошлых игр серии:

❌ Поражение команды Елизаветы Овдеенко – 4:6.

❌ Поражение команды Бориса Белозерова – 1:6.

✅ Победа команды Андрея Козлова – 6:5.

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Источник:
Гол.ру
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