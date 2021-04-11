Команда Касумова выиграла в «Что? Где? Когда?» и сыграет в финале весенней серии

В элитарном клубе «Что? Где? Когда?» прошла четвертая игра весенней серии сезона-2021. Команда Балаша Касумова выиграла со счетом 6:4.

В составе произошло два изменения. Вместо Михаила Скипского и Елизаветы Овдеенко за стол сели Денис Галиакберов и Сергей Николенко.

«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах