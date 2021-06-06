Команда Сиднева в «Что? Где? Когда?» проиграла в третьей игре летней серии

Последний раз команда Сиднева играла в «Что? Где? Когда?» в летней серии прошлого года и проиграла 3:6.

С той игры в составе произошло два изменения: вместо Михаила Дюбы и Леонида Тимофеева за стол сели Екатерина Мереминская и Михаил Карпук.

Для Александра Друзя эта игра стала 98-й в телеклубе. Оп – тест о Друзе:

Ответите на вопросы «Что? Где? Когда?», на которые не смог Александр Друзь? Тест, где надо быть умнее магистра