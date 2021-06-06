ЧГК
Команда Сиднева в «Что? Где? Когда?» проиграла в третьей игре летней серии
06 июня, 23:54
Телезрители победили со счетом 6:5.
Последний раз команда Сиднева играла в «Что? Где? Когда?» в летней серии прошлого года и проиграла 3:6.
С той игры в составе произошло два изменения: вместо Михаила Дюбы и Леонида Тимофеева за стол сели Екатерина Мереминская и Михаил Карпук.
Для Александра Друзя эта игра стала 98-й в телеклубе. Оп – тест о Друзе:
Ответите на вопросы «Что? Где? Когда?», на которые не смог Александр Друзь? Тест, где надо быть умнее магистра
В прошлых играх летней серии команда Дмитрия Локтикова и команда Алены Повышевой проиграли со счетом 5:6 и 4:6 соответственно.
В последней игре серии сыграет команда Алеся Мухина. Она пройдет 20 июня.
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