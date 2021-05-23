Команда Локтикова в «Что? Где? Когда?» проиграла в первой игре летней серии

Это дебютная игра команды в клубе. Суммарно все знатоки провели 10 игр. Самый опытный из них – Денис Потехин (пять игр).

В финале весенней серии победила команда Балаша Касумова. Обладателем «Хрустальной совы» стал Денис Галиакберов.

В летней серии сыграют команды Олеся Мухина, Виктора Сиднева и Алены Повышевой. Следующая игра состоится 30 мая. За стол сядет команда Алены Повышевой.