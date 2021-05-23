ЧГК
Команда Локтикова в «Что? Где? Когда?» проиграла в первой игре летней серии
вчера, 23:39
В интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» стартовала летняя серия. В первой игре за стол села команда Дмитрия Локтикова. Знатоки проиграли со счетом 5:6.
Это дебютная игра команды в клубе. Суммарно все знатоки провели 10 игр. Самый опытный из них – Денис Потехин (пять игр).
В финале весенней серии победила команда Балаша Касумова. Обладателем «Хрустальной совы» стал Денис Галиакберов.
В летней серии сыграют команды Олеся Мухина, Виктора Сиднева и Алены Повышевой. Следующая игра состоится 30 мая. За стол сядет команда Алены Повышевой.
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