ЧГК
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#ЧГК

Команда Локтикова в «Что? Где? Когда?» проиграла в первой игре летней серии

вчера, 23:39

В интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» стартовала летняя серия. В первой игре за стол села команда Дмитрия Локтикова. Знатоки проиграли со счетом 5:6.

СКРИНШОТ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРВОГО КАНАЛА

Это дебютная игра команды в клубе. Суммарно все знатоки провели 10 игр. Самый опытный из них – Денис Потехин (пять игр).

В финале весенней серии победила команда Балаша Касумова. Обладателем «Хрустальной совы» стал Денис Галиакберов.

В летней серии сыграют команды Олеся Мухина, Виктора Сиднева и Алены Повышевой. Следующая игра состоится 30 мая. За стол сядет команда Алены Повышевой.

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Источник:
Гол.ру
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