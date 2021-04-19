Лучший игрок весны в «Что? Где? Когда?»: слушает рок перед эфирами, школьником звонил в «Самый умный», палит шутками в твиттере
В финале весенней серии «Что? Где? Когда?» сезона-2021 команда Балаша Касумова победила со счетом 6:5. Денис Галиакберов – лучший игрок и обладатель «Хрустальной совы». Это его первый титул в клубе.
⬆️ Галиакберову – 25. В телевизионном «Что? Где? Когда?» он впервые сыграл в мае 2018 года, где дебютировал в команде Ивана Жаркевича. Через год выиграл с ней финал года.
🦁 Галиакберов – последний, кто в «Что? Где? Когда?» выигрывал суперблиц. Это он сделал в 2019 году. До этого Галиакберов брал суперблиц, когда команда знатоков выиграла 6:0. В этой игре он тоже играл суперблиц, но не взял первый вопрос о хокку.
📺 В школьные годы Галиакберов участвовал в программе «Самый умный» на СТС, где играл вместе с Борисом Белозеровым. Так о попадании туда рассказывал его отец Андрей Галиакберов: «Он учился в пятом или шестом классе. Интеллектуальные игры были его главным увлечением, регулярно смотрел по телевизору и «Что? Где? Когда?», и «Самый умный».
Как-то увидел на экране номер телефона и, никому не сообщив, позвонил по нему, чтобы пройти предварительный опрос. Мы узнали об этом уже потом, когда Дениса пригласили в казанское представительство СТС на видеокастинг. Вскоре нас позвали на запись шоу в Москву».
🧠 В 2019 году Галиакберов говорил, как сблизился с «Что? Где? Когда?»:
«Впервые я сел за игровой стол 10 лет назад в летнем лагере после шестого класса. Один из преподавателей играл на взрослом уровне и решил провести среди детей небольшой турнир на вопросах из электронной базы.
Кстати, до сих пор помню первый вопрос, который я сыграл – про вазу с рисунком. Играть понравилось сразу: хотя мы и проиграли нескольким командам школьников постарше, интересно было не столько итоговое место, сколько ощущения от взятия вопросов».
🔗 Про суеверия: «Я раньше не понимал, как люди придумывают приметы и следуют им – это же бред, нельзя всерьез верить, что если, например, перед важным мероприятием побриться, то все пойдет плохо, а если выйти из дома с щетиной – хорошо.
А теперь понял, что подсознанию все равно, будь ты хоть тысячу раз скептиком – если настойчиво кажется, что для победы надо встать с правой ноги, проще встать и не спорить с миллионами лет эволюции мозга. Спокойное подсознание – это важнее, чем ненужный рационализм».
🎸 Как настраивается на игры: «Мне лично помогает спокойный ненапряжный день перед игрой – можно погулять, увидеться с кем-нибудь из друзей, но в целом основную часть дня я провожу дома. Перед входом на площадку можно тоже минут 15 прогуляться по самому Нескучному, а перед самым выходом – послушать пару мотивирующе-агрессивных треков. Например, «Татария» группы «Дайте танк».
🔝 Перед игрой Михаил Барщевский отмечал чувство юмора Галиакберова. В твиттере он множит шутки. Мы не знаем, официальная ли это страница, но на нее подписан Борис Белозеров. Там остро и весело: