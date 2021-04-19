Лучший игрок весны в «Что? Где? Когда?»: слушает рок перед эфирами, школьником звонил в «Самый умный», палит шутками в твиттере

📺 В школьные годы Галиакберов участвовал в программе «Самый умный» на СТС, где играл вместе с Борисом Белозеровым. Так о попадании туда рассказывал его отец Андрей Галиакберов: «Он учился в пятом или шестом классе. Интеллектуальные игры были его главным увлечением, регулярно смотрел по телевизору и «Что? Где? Когда?», и «Самый умный».

Как-то увидел на экране номер телефона и, никому не сообщив, позвонил по нему, чтобы пройти предварительный опрос. Мы узнали об этом уже потом, когда Дениса пригласили в казанское представительство СТС на видеокастинг. Вскоре нас позвали на запись шоу в Москву».

🧠 В 2019 году Галиакберов говорил, как сблизился с «Что? Где? Когда?»: