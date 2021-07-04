Команда Мухина проиграла в финале летней серии «Что? Где? Когда?»

Команда Алеся Мухина выиграла прошлую игру летней серии «Что? Где? Когда?» со счетом 6:4, но проиграла в финале – 4:6.

Для Алеся Мухина эта игра стала 55-й в телеклубе «Что? Где? Когда?». Последний раз его команда проигрывала зимой 2019 года.