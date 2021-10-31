ЧГК
Команда Козлова победила в финале осенней серии «Что? Где? Когда?»
вчера, 23:28
Счет – 6:5. Команда Андрея Козлова вышла в зимнюю серию, где сыграют команды Алеся Мухина и Балаша Касумова.
- Это вторая игра команды Козлова в 2021 году. До этого была победа в весенней серии – 6:5.
- Андрей Козлов провел 10-й финал в ЧГК.
В «Что? Где? Когда?» загадочный вопрос про шахматы: без чего там нельзя создать шедевр?
Результаты предыдущих игр осенней серии «Что? Где? Когда?»:
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