ЧГК
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Команда Козлова сыграет в финале года. Она победила с таким же счетом, как команда Касумова

вчера, 23:24

Команда Андрея Козлова победила в четвертой игре «Что? Где? Когда?» со счетом 6:4. Она вышла в финал года при равном счете с командой Балаша Касумова, потому что сыграла позже.

Все игры зимней серии:

  • ✅ Команда обладателей «Хрустального атома» – 6:5
  • ❌ Команда Алеся Мухина – 3:6
  • ✅ Команда Балаша Касумова – 6:4
  • ✅ Команда Андрея Козлова – 6:4

Финал года пройдет 26 декабря. Начало запланировано на 22:40 по московскому времени.

В прошлом году финал выиграла команда Мухина. «Хрустальную сову» получил Денис Лагутин.

Последний раз команда Козлова играла в финале года в 2008-м. Тогда была победа со счетом 6:5.

Скриншот из трансляции Первого канала

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Источник:
Гол
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