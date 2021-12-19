ЧГК
Команда Козлова сыграет в финале года. Она победила с таким же счетом, как команда Касумова
вчера, 23:24
Команда Андрея Козлова победила в четвертой игре «Что? Где? Когда?» со счетом 6:4. Она вышла в финал года при равном счете с командой Балаша Касумова, потому что сыграла позже.
Все игры зимней серии:
- ✅ Команда обладателей «Хрустального атома» – 6:5
- ❌ Команда Алеся Мухина – 3:6
- ✅ Команда Балаша Касумова – 6:4
- ✅ Команда Андрея Козлова – 6:4
Финал года пройдет 26 декабря. Начало запланировано на 22:40 по московскому времени.
В прошлом году финал выиграла команда Мухина. «Хрустальную сову» получил Денис Лагутин.
Последний раз команда Козлова играла в финале года в 2008-м. Тогда была победа со счетом 6:5.
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