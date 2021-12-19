Команда Козлова сыграет в финале года. Она победила с таким же счетом, как команда Касумова

Команда Андрея Козлова победила в четвертой игре «Что? Где? Когда?» со счетом 6:4. Она вышла в финал года при равном счете с командой Балаша Касумова, потому что сыграла позже.

Все игры зимней серии:

✅ Команда обладателей «Хрустального атома» – 6:5

❌ Команда Алеся Мухина – 3:6

✅ Команда Балаша Касумова – 6:4

✅ Команда Андрея Козлова – 6:4

Финал года пройдет 26 декабря. Начало запланировано на 22:40 по московскому времени.

В прошлом году финал выиграла команда Мухина. «Хрустальную сову» получил Денис Лагутин.

Последний раз команда Козлова играла в финале года в 2008-м. Тогда была победа со счетом 6:5.