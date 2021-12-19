Команда Козлова выиграла в четвертой игре зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья победа в 2021 году

Счет – 6:4.

Это третья игра команды Козлова в 2021 году: весной была победа в серии со счетом 6:5, осенью – победа в финале серии с тем же счетом.

В «Что? Где? Когда?» вопрос о названии финского футбольного клуба – угадайте его через командный девиз