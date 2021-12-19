ЧГК
Команда Козлова выиграла в четвертой игре зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья победа в 2021 году
вчера, 23:20
Счет – 6:4.
Это третья игра команды Козлова в 2021 году: весной была победа в серии со счетом 6:5, осенью – победа в финале серии с тем же счетом.
В «Что? Где? Когда?» вопрос о названии финского футбольного клуба – угадайте его через командный девиз
- В зимней серии победили три из четырех команд: команда обладателей «Хрустального атома» – со счетом 6:5, команда Балаша Касумова – со счетом 6:4.
- В финале года сыграет команда Козлова. Игра пройдет 26 декабря. В прошлом году финал года выиграла команда Алеся Мухина.
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