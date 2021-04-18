ЧГК
Команда Касумова в «Что? Где? Когда?» выиграла финал весенней серии
вчера, 23:24
В финальной игре весенней серии «Что? Где? Когда?» команда Балаша Касумова выиграла у телезрителей со счетом 6:5 и теперь сыграет в зимней серии.
Обладателем «Хрустальной совы» стал Денис Галиакберов.
11 апреля команда Касумова выиграла со счетом 6:4 и попала в финал. Лучшим игроком был признан Дмитрий Авдеенко.
Весенняя серия игр – набор вопросов о спорте:
• В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про Сталинград и сброшенный на него таинственный предмет. Знаете ответ?
• Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?
• В «Что? Где? Когда?» снова вопрос про спорт – о загадочной сетке. Ответите?
• Новый сезон «Что? Где? Когда?» разогнался с вопроса про хоккейную расстановку. Догадались?
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