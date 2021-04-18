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Команда Касумова в «Что? Где? Когда?» выиграла финал весенней серии

вчера, 23:24

В финальной игре весенней серии «Что? Где? Когда?» команда Балаша Касумова выиграла у телезрителей со счетом 6:5 и теперь сыграет в зимней серии.

Обладателем «Хрустальной совы» стал Денис Галиакберов.

Скриншот из трансляции Первого канала

11 апреля команда Касумова выиграла со счетом 6:4 и попала в финал. Лучшим игроком был признан Дмитрий Авдеенко.

Весенняя серия игр – набор вопросов о спорте:

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про Сталинград и сброшенный на него таинственный предмет. Знаете ответ?

Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?

В «Что? Где? Когда?» снова вопрос про спорт – о загадочной сетке. Ответите?

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Источник:
Гол.ру
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