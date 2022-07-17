Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать
У людей есть некоторая особенность – они не могут двигать ушами. Точнее, так: одни совсем не могут, другие – могут, но еле-еле.
В чем причина этого феномена? Почему есть такая разница и можно ли научиться шевелить ушами?
Почему люди не могут шевелить ушами
Вот объяснение от Клэйборна Рэя, который писал материал на эту тему для The New York Times в 2017 году:
«У людей слабые рудиментарные мышцы, прикрепленные к оболочке уха, которая называется ушной раковиной. Также у людей не такая развитая часть нервной системы, которая помогает направлять уши для ориентации по звуку. Некоторые люди могут контролировать свои ушные мышцы, чтобы слегка двигать ухом. Эта способность, судя по всему, заложена генетически».
Рэй ссылается на исследование журнала Psychophysiology, который в 2015 году разобрал работу ушного нерва. В нем сказано, что в ходе эволюции приматы утратили способность реагировать движением ушей на звук. И сейчас у людей о наличии этого признака когда-то в прошлом говорят три пункта:
1. Резкое движение глаз в сторону сопровождается электромиографической (ЭМГ) активностью в некоторых мышцах уха. Также появляется едва заметное (обычно – на 2-3 мм) загибание дорсального края ушной раковины.
2. Резкий и неожиданный звук становится причиной ЭМГ-активности в мышцах уха, которое ближе к этому звуку.
3. Рефлекторные всплески ЭМГ-активности, зарегистрированные во время задачи на избирательное внимание. Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцы бессознательно направляли уши на источник звука. Ученые предположили, что этот рефлекс является аналогом ушного вздрагивания и движения, которыми обладали приматы в древности.
Профессор неврологии научно-исследовательского центра при больнице Саара в Германии Даниэль Дж. Штраус в своем докладе тоже ссылается на рудиментарную способность ушного нерва реагировать на звук. Он даже дает ему определение: «Нейронная окаменелость в мозгу».
Штраус и его команда провели небольшой эксперимент над 28 добровольцами, которым выдали специальные датчики. Они показали ту же самую реакцию, о которой писал Клэйборн Рэй. Позже Штраус в отчете сравнивал ее со способностью млекопитающих двигать ушами. Его вывод: у млекопитающих другое строение ушей и сильно больше мышц, находящихся рядом с ними – это и способствует движению в ответ на звук.
Штраус сравнил движение ушей у людей с «атрибутами, которые в процессе эволюции теряли свою ценность». Здесь речь о копчике и зубах мудрости. Его предположение:
«Люди, возможно, стали не такими искусными в движении ушами в направлении определенных звуков. Другие виды полагаются на настройку своего «акустического радара» гораздо больше, чем мы. Для людей эта способность исчезла в ходе эволюции. Сейчас она не так важна. Хотя наши предки, жившие миллионы лет назад, возможно, имели такой навык, чтобы локализовать источник угрозы».
Может ли эта реакция со временем исчезнуть навсегда? Журналисты сайта The Tech Interactive проконсультировались с врачами и биологами и написали: чтобы эта способность исчезла вообще, нужно практически полное отсутствие мышц возле уха и, скорее всего, изменение его формы. А это маловероятно.
Какие мышцы отвечают за движение уха
Журнал Hearing: Health & Technology Matters, который пишет о проблемах с ушами и слухом, выделяет три мышцы:
- Верхняя ушная мышца: тонкая мышца, которая идет от височной фасции (соединительная ткань по бокам головы) до нижней части ушной раковины;
- Задняя ушная мышца;
- Передняя ушная мышца.
Все три мышцы задействованы в работе ушей, но они плохо развиты. Поэтому движения ушами либо слаборазличимые, либо их нет вообще.
Можно ли натренировать уши, чтобы двигать ими
Для начала важно сделать небольшую отсылку к первой главе текста – к комментарию Рэя. Он писал, что людям легче двигать ушами, если для них это генетическая особенность. Этому есть научно-экспериментальное подтверждение.
В 1949 году шведский журнал Hereditas, сохранившийся до сегодняшнего дня и печатающийся на английском языке, провел небольшой эксперимент. Авторы журнала и научные сотрудники собрали данные по 174 добровольцам. Результаты показали, что у 74% от общего числа людей, которые могут двигать ушами, родители тоже обладатели этой способностью.
Сайт Glamour пишет, что двигать ушами могут 10-20% от всего населения. Но оставшаяся часть людей может развить этот навык, пусть и плохо:
- Ежедневно делать упражнения (кликайте по ссылке, чтобы увидеть пример) на мимику лица. Лицевые мышцы влияют на ушные. Прогресс долгий и минимальный и, скорее, поможет в других стабилизации работы других частей лица, чем ушей;
- Заниматься фейсформингом. Это специальная гимнастика для подтяжки кожи и мышц лица.
Вот комментарий Даниэля Штрауса по этой теме: «Я считаю, что можно натренировать мышцы ушей, чтобы двигать ими. Но они слабые, поэтому для постоянного движения нужны постоянные тренировки. Фактической значимости для этого навыка я не вижу: природа сама решила, что он нам не нужен. Поэтому отточить и полноценно использовать его для себя вряд ли возможно».