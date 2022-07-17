Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать

Почему люди не могут шевелить ушами

Вот объяснение от Клэйборна Рэя, который писал материал на эту тему для The New York Times в 2017 году:

«У людей слабые рудиментарные мышцы, прикрепленные к оболочке уха, которая называется ушной раковиной. Также у людей не такая развитая часть нервной системы, которая помогает направлять уши для ориентации по звуку. Некоторые люди могут контролировать свои ушные мышцы, чтобы слегка двигать ухом. Эта способность, судя по всему, заложена генетически».

Рэй ссылается на исследование журнала Psychophysiology, который в 2015 году разобрал работу ушного нерва. В нем сказано, что в ходе эволюции приматы утратили способность реагировать движением ушей на звук. И сейчас у людей о наличии этого признака когда-то в прошлом говорят три пункта:

1. Резкое движение глаз в сторону сопровождается электромиографической (ЭМГ) активностью в некоторых мышцах уха. Также появляется едва заметное (обычно – на 2-3 мм) загибание дорсального края ушной раковины.

2. Резкий и неожиданный звук становится причиной ЭМГ-активности в мышцах уха, которое ближе к этому звуку.

3. Рефлекторные всплески ЭМГ-активности, зарегистрированные во время задачи на избирательное внимание. Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцы бессознательно направляли уши на источник звука. Ученые предположили, что этот рефлекс является аналогом ушного вздрагивания и движения, которыми обладали приматы в древности.

Профессор неврологии научно-исследовательского центра при больнице Саара в Германии Даниэль Дж. Штраус в своем докладе тоже ссылается на рудиментарную способность ушного нерва реагировать на звук. Он даже дает ему определение: «Нейронная окаменелость в мозгу».