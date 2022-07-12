Как выбрать солнцезащитные очки – и от чего они защищают кроме солнца

Как правильно подобрать солнцезащитные очки

На сайте магазина очков и линз «Оптик Сити» есть классификация линз солнцезащитных очков по цвету. В зависимости от этого появляется различный эффект для глаз:

Коричневые линзы повышают контрастность изображения. Они уменьшают зрительную усталость;

Серые – помогают получить глазам естественную цветопередачу;

Желтые линзы повышают глубину восприятия;

Зеленые линзы повышают контрастность и снижают напряжение глаз.

Сайт магазина очков и очков «Очкарик» пишет, что линзы могут быть либо стеклянными, либо органическими. Первый вариант устойчив к царапинам, но может пропускать ультрафиолет. Органические надежнее, не такие травмоопасные, но стоят чуть дороже.

Еще важно помнить: на оправе любых очков есть маркировка со степенью защиты от ультрафиолетового воздействия. UV – защиты нет. UVA и/или UVB – защита от ультрафиолетового излучения конкретного типа. UV и цифры – блокировка лучей определенной длины. UV 100% – полноценная защита от ультрафиолета.

Как правильно подобрать солнцезащитные очки? Самый простой вариант – обследовать глаза и сходить к окулисту. Специализированный врач поможет подобрать правильные очки, исходя из характеристик глаз, и подскажет правильную форму оправы.

Если же вы хотите самостоятельно подобрать для себя солнцезащитные очки, то окулисты советуют обращать внимание на следующие параметры.

1. Маркировка, которая показывает защиту от ультрафиолетового воздействия. Здесь сотрудники почти всех специализированных магазинов советуют сначала обратиться к врачу.

2. Цвет. Еще раз – нужно подобрать линзы по степени удобства и необходимости. Например, если вам нужны очки для вождения автомобиля, хорошо подходят линзы серого цвета.