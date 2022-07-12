Как выбрать солнцезащитные очки – и от чего они защищают кроме солнца
Лето = жара и яркое солнце. В таких условях очень тяжело ходить без главного атрибута – солнцезащитных очков. Но их подбор иногда считается достаточно тяжелой и важной темой. Потому что неправильный выбор может повлиять на здоровье людей.
Действительно ли солнцезащитные очки защищают от чего-то
Да, защита колоссальная. Если говорить общим языком, то солнечные очки защищают от солнца, точнее, от воздействия ультрафиолетового излучения. Если перечислять конкретные неприятные последствия, то:
- Защищают от фотокератита – это, можно сказать солнечные ожоги. Симптомы – боль, зуд, покраснение и обильное слезоотделение;
- Защищают от катаракты;
- Защищают от возрастной макулярной дегенрации. Это прогрессирующее с возрастом заболевание, которые приводит к потере остроты зрения. Солнце считается одним из факторов, который способствует развитию болезни;
- Защищают от локального ослепления в конкретный момент времени.
Доктор медицинских наук и офтальмолог из Пьемонта Эллиотт Левин говорит: «Очки – это модно. Но иногда очки спасают людей от заболеваний, которые в теории могут сильно осложнить жизнь в старости. Это заболевания глаз. Важно понимать: солнцезащитные очки стоит носить не только для защиты от прямых солнечных лучей. Если вы едете в горы, где много снега, или на отдых возле воды, то очки необходимы и там. Даже преломленный свет может навредить вашим глазам».
Как правильно подобрать солнцезащитные очки
На сайте магазина очков и линз «Оптик Сити» есть классификация линз солнцезащитных очков по цвету. В зависимости от этого появляется различный эффект для глаз:
- Коричневые линзы повышают контрастность изображения. Они уменьшают зрительную усталость;
- Серые – помогают получить глазам естественную цветопередачу;
- Желтые линзы повышают глубину восприятия;
- Зеленые линзы повышают контрастность и снижают напряжение глаз.
Сайт магазина очков и очков «Очкарик» пишет, что линзы могут быть либо стеклянными, либо органическими. Первый вариант устойчив к царапинам, но может пропускать ультрафиолет. Органические надежнее, не такие травмоопасные, но стоят чуть дороже.
Еще важно помнить: на оправе любых очков есть маркировка со степенью защиты от ультрафиолетового воздействия. UV – защиты нет. UVA и/или UVB – защита от ультрафиолетового излучения конкретного типа. UV и цифры – блокировка лучей определенной длины. UV 100% – полноценная защита от ультрафиолета.
Как правильно подобрать солнцезащитные очки? Самый простой вариант – обследовать глаза и сходить к окулисту. Специализированный врач поможет подобрать правильные очки, исходя из характеристик глаз, и подскажет правильную форму оправы.
Если же вы хотите самостоятельно подобрать для себя солнцезащитные очки, то окулисты советуют обращать внимание на следующие параметры.
1. Маркировка, которая показывает защиту от ультрафиолетового воздействия. Здесь сотрудники почти всех специализированных магазинов советуют сначала обратиться к врачу.
2. Цвет. Еще раз – нужно подобрать линзы по степени удобства и необходимости. Например, если вам нужны очки для вождения автомобиля, хорошо подходят линзы серого цвета.
3. Материал. Здесь все индивидуально. Цена разнится, но не критично (хотя все зависит от фирмы-изготовителя).
4. Форма оправы. На сайте «Оптик Сити» сказано: круглому лицу подходят оправа с косыми линиями и заостренными вверху уголками; овальному лицу – оправа практически любой формы; треугольному лицу – очки с широкой верхней частью; прямоугольному лицу – любые круглые или овальные очки; квадратному лицу – очки с широкой оправой.
Выбор правильной оправы под определенный тип лица – это не только модно, но и не вызывает дискомфорта коже и переносице.
Зачем люди еще носят солнцезащитные очки
Во-первых, потому что это модно – самая банальная причина. Иногда даже обычные очки бывают с темными линзами (правда, в солнечную погоду в них все же трудно ходить по улице).
Во-вторых, существует определенная светобоязнь, при которой не очень комфортно находиться на улице даже в пасмурную погоду.