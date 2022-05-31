Нью-Йорк
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Что такое Манхэттенхендж – особое явление Нью-Йорка: солнце садится между домами и освещает улицы сбоку (как в кино!)

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2019 год

Xinhua / GLobal Look Press

Два раза в год на Манхэттене солнце садится ровно между блоками домов, из-за чего создается эффект «ухода» улиц прямо в закат. Это явление известно как Манхэттенхендж и традиционно привлекает внимание местных жителей и пользователей соцсетей.

Название образовано от слов Манхэттен и Стоунхендж. Первое обозначает место, где встречается явление, а второе отсылает к британскому мегалиту, с которого друиды, как считается, предсказывали астрономические явления.

Манхэттенхендж возможен из-за положения острова и схемы застройки

Схему застройки Манхэттена приняли еще в 1811 году, чтобы упорядочить появление улиц и домов. Здания в городе расположены под углом 90 градусов к улицам, из-за чего город представляет собой сетку из блоков и параллельных улиц. Манхэттен можно как бы «просмотреть» насквозь через эти улицы.

Сам остров при этом тянется с северо-востока на юго-запад – получается, что сетка города наклонена примерно на 30 градусов к меридианам. Вместе эти факторы и делают возможным Манхэттенхендж.

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карта Манхэттена

Google Maps

Манхэттенхендж происходит и зимой – но на него мало реагируют

Явление фиксируют в конце мая и середине июля – перед летним солнцестоянием и после него. Соответственно, зимой это явление повторяется – только не с закатом, а с восходом. Но в медиа внимание уделяют именно летнему Манхэттенхенджу. Возможно, из-за более дружелюбной погоды.

Хотя такое явление можно фиксировать и в других городах с прямыми улицами, наиболее популярным оно остается именно в Нью-Йорке. Во многом это связано с четким и просматриваемым видом на горизонт, который открывается на Манхэттене из-за реки Гудзон.

Манхэттенхендж представляет мало научного интереса и скорее воспринимается учеными как пример взаимодействия Вселенной и человека. «Город – это продолжение нас», – говорит астроном Калеб Шарф из Колумбийского университета.

2011 год

Zumapress / Global Look Press

2015 год

Xinhua / Global Look Press

2016 год

Xinhua / Global Look Press

2018 год

Xinhua / Global Look Press

2019 год

2022 год

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