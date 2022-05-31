Что такое Манхэттенхендж – особое явление Нью-Йорка: солнце садится между домами и освещает улицы сбоку (как в кино!)

Два раза в год на Манхэттене солнце садится ровно между блоками домов, из-за чего создается эффект «ухода» улиц прямо в закат. Это явление известно как Манхэттенхендж и традиционно привлекает внимание местных жителей и пользователей соцсетей.

Название образовано от слов Манхэттен и Стоунхендж. Первое обозначает место, где встречается явление, а второе отсылает к британскому мегалиту, с которого друиды, как считается, предсказывали астрономические явления.

Манхэттенхендж возможен из-за положения острова и схемы застройки

Схему застройки Манхэттена приняли еще в 1811 году, чтобы упорядочить появление улиц и домов. Здания в городе расположены под углом 90 градусов к улицам, из-за чего город представляет собой сетку из блоков и параллельных улиц. Манхэттен можно как бы «просмотреть» насквозь через эти улицы.

Сам остров при этом тянется с северо-востока на юго-запад – получается, что сетка города наклонена примерно на 30 градусов к меридианам. Вместе эти факторы и делают возможным Манхэттенхендж.