Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение

Наш голос раздражает из-за законов физики и особенностей организма

Доцент кафедры отоларингологии Вашингтонского университета Нил Бхатт рассказывает, что это распространенная история – после лечения он дает пациентам послушать свой голос на записи. И обычно это заканчивается вопросом: «Что, я действительно так звучу?»

У странного неприятия своего голоса есть научное объяснение.

Когда мы слышим других людей, то мозг обрабатывает информацию через слуховой аппарат. Звук проходит через три уха: наружное, среднее и внутреннее. Но когда мы слушаем себя, то процесс усложняется. Часть звукового сигнала поступает в мозг через костную проводимость.

Во время речи вибрации проходят от шейных позвонков и челюсти и до косточек в среднем ухе. Они воспринимают колебания и передают их во внутреннее ухо. В улитке сигнал от костной проводимости смешивается с внешним стимулом и так образуется голос, который мы слышим у себя в голове.