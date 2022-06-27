Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
Вы точно сталкивались с ситуацией: слушаете свой голос на записи – и смущаетесь, удивляетесь, как будто это не ваш голос. Например, Бейонсе однажды сказала: «Я ненавижу слышать, как я говорю. Думаю, это у всех так». Из-за этого Бейонсе не может смотреть озвученные ей мультфильмы.
Наш голос раздражает из-за законов физики и особенностей организма
Доцент кафедры отоларингологии Вашингтонского университета Нил Бхатт рассказывает, что это распространенная история – после лечения он дает пациентам послушать свой голос на записи. И обычно это заканчивается вопросом: «Что, я действительно так звучу?»
У странного неприятия своего голоса есть научное объяснение.
Когда мы слышим других людей, то мозг обрабатывает информацию через слуховой аппарат. Звук проходит через три уха: наружное, среднее и внутреннее. Но когда мы слушаем себя, то процесс усложняется. Часть звукового сигнала поступает в мозг через костную проводимость.
Во время речи вибрации проходят от шейных позвонков и челюсти и до косточек в среднем ухе. Они воспринимают колебания и передают их во внутреннее ухо. В улитке сигнал от костной проводимости смешивается с внешним стимулом и так образуется голос, который мы слышим у себя в голове.
Когда мы слышим свою обычную речь, то не замечаем подвоха – к ней мы давно привыкли. Мозг вообще слабо реагирует на звуки организма.
Но если ли вы редко слышите свой голос на записи, то организм сосредоточится, и голос покажется каким-то другим. Исследование 2010 года показывает, что семь процентов людей не распознали свой голос из подборки других голосов, хотя знали, что он там точно есть.
Еще на восприятие влияет техника, через которую мы слышим голос. Она может его искажать и делать выше, чем он есть в реальности.
Почему нас бесит свой голос? Психологические объяснения
Голос – одна из основ личной идентификации. Когда мы слышим себя в записи, то возникает диссонанс, ведь слышим не тот голос, который себе представляли. Психолог Силке Полманн объясняет в интервью The Guardian: «Никому не нравится осознавать, что ты на самом деле не тот, кем себя считаешь».
Психологи Фил Хольземанн и Клайд Роузи считают, что мы боимся своего голоса, потому что он может рассказать о наших эмоциях, которые бы мы предпочли не замечать: «Голос раскрывает аспекты вашей личности, которые вы можете полностью воспринять, только услышав его в записи. Это уровень беспокойства, нерешительность, грусть, гнев».
В психоанализе фрейдисты склонны считать, что у человека особые отношения с голосом возникают в детстве – он становится частью Суперэго, инстанции запрета, которая выражается через внутренний голос. Поэтому столкновение со своим отделенным от тела голоса и вызывает часто необъяснимую тревогу.
Также есть теория, согласно которой мы боимся записанного голоса, потому что не можем его контролировать. Он как будто отделяется от нас и все что мы можем сделать – лишь слышать его, никакой возможности изменить. И человек тревожится, потому что проецирует свой голос на восприятие других людей.
Об этом говорит нейробиолог Марк Пелл из Университета Макгилла: «Мы сравниваем наши собственные впечатления от голоса с тем, как другие люди должны оценивать нас в социальном плане, что приводит к расстройству – люди звучат не так, как бы они хотели в фантазиях».