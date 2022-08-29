Узнают ли животные себя в зеркале и как они воспринимают отражение

Вы точно обращали внимание, когда ваш кот или собака видит себя в зеркале. Он может это проигнорировать, смутиться или начать играть со своим образом. Самое интересное – животное понимает, что это оно отражается? И если нет, то, как оно воспринимает образ в зеркале – как другое животное или что-то другое?

Есть специальный тест, который позволяет узнать, видят ли себя животные в зеркале: слон, сороки, шимпанзе прошли его

О том, что животные могут узнавать себя в зеркале, писал еще Чарльз Дарвин. Он однажды обратил внимание на самку орангутанга, которая рассматривала себя в зеркале и вела себя возбужденно: корчила рожи, показывала язык. Так Дарвин решил, что обезьяны узнают себя в отражении.

В 1970-х психолог Гордон Гэллап придумал тест для животных. Им на тело наносилась метка, которую животное может увидеть только в отражении. Дальше животному подносили зеркало – и если оно в отражении обращало внимание на необычный след, то тогда психолог делал вывод – животное понимает, что это оно в зеркале.

Например, шимпанзе долго рассматривало красную точку на брови, а обезьяны не обратили внимания на чужой след. Гэллап сделал вывод, что распознавание себя в зеркале зависит от уровня интеллекта животного. На видео – процесс, как проходит тест Гэллапа (в том числе, и детьми человека).