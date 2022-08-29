Узнают ли животные себя в зеркале и как они воспринимают отражение
Вы точно обращали внимание, когда ваш кот или собака видит себя в зеркале. Он может это проигнорировать, смутиться или начать играть со своим образом. Самое интересное – животное понимает, что это оно отражается? И если нет, то, как оно воспринимает образ в зеркале – как другое животное или что-то другое?
Есть специальный тест, который позволяет узнать, видят ли себя животные в зеркале: слон, сороки, шимпанзе прошли его
О том, что животные могут узнавать себя в зеркале, писал еще Чарльз Дарвин. Он однажды обратил внимание на самку орангутанга, которая рассматривала себя в зеркале и вела себя возбужденно: корчила рожи, показывала язык. Так Дарвин решил, что обезьяны узнают себя в отражении.
В 1970-х психолог Гордон Гэллап придумал тест для животных. Им на тело наносилась метка, которую животное может увидеть только в отражении. Дальше животному подносили зеркало – и если оно в отражении обращало внимание на необычный след, то тогда психолог делал вывод – животное понимает, что это оно в зеркале.
Например, шимпанзе долго рассматривало красную точку на брови, а обезьяны не обратили внимания на чужой след. Гэллап сделал вывод, что распознавание себя в зеркале зависит от уровня интеллекта животного. На видео – процесс, как проходит тест Гэллапа (в том числе, и детьми человека).
Но некоторые животные одного вида иногда проходят тест Гэллапа, а другие – нет. Например, в 2006 году слон Хэппи удивил зоологов – он коснулся хоботом метки. Другие слоны при этом не проходили тест.
Еще тест проходили касатки и дельфины. Но большинство млекопитающих проваливают тест. К тому же, часто трудно интерпретировать его результаты – не всегда понятно, что животное рассматривает в зеркале себя, а не испытывает дискомфорт и поэтому суетится у зеркала.
Тем не менее список животных, проходящих тест Гэллапа, пополняется. Туда попали две сороки (единственные птицы, справившиеся с тестом) – они пытались стереть желтые точки на шее.
С тестом Гэллапа не справляются даже дети, если у них дома нет зеркал. В психоанализе считается, что ребенок может узнать себя уже в полтора-два года и вступить в «стадию зеркала», когда он видит отделенный от себя образ. Но, например, дети в африканских странах не обращают внимания на постороннюю метку – только 2 из 82 кенийских ребенка прошли зеркальный тест.
Но тест критикуется наукой. Потому что он предполагает бинарный подход: у животного полностью есть самосознание либо оно отсутствует. К тому же есть предположение, что тест некорректен для детей: они могут узнавать себя, но не подавать виду.
А что домашние животные – кошки и собаки могут узнать себя в отражении?
По крайней мере, собаки и кошки проваливают тест Гэллапа. Они могут вести себя перед зеркалом агрессивно или вообще никак, но они вряд ли узнают себя.
Несколько исследований говорят, что кошки ведут себя по-разному перед зеркалом, но если она распушила хвост и напряжена, то это обозначает защитныймеханизм. Кошка заметила знакомый образ, но он вводит – непонятно, как на него реагировать: возможно, это другой кот – конкурент за пространство и еду.
Иногда кошки могут часами смотреть на свое отражение, а в некоторых случаях – убегать и бояться приближаться к зеркалу (ветеринары в таких случаях рекомендуют делать зеркала для кошек недоступными).
С собаками примерно такая же ситуация. Но у них есть способ идентифицировать себя. Ученые говорят, что собаки могут узнать себя по запаху.