Кто такие небинарные персоны и как корректно с ними общаться
Вы все чаще встречаете в новостях и инфополе термин «небинарная персона». В 2021 году в США насчитывалось примерно 1,2 миллиона небинарных людей. Сейчас их количество растет по всему миру – так называют себя актеры, музыканты, спортсмены и даже обычные дети. Подобную идентификацию летом 2022 года использовала 15-летняя дочь Глюкозы. Она считает себя небинарной персоной.
Небинарная персона – что означает это определение
Общепринятая система полов не касается этих людей – полноценно они себя с ней не соотносят. Небинарный человек не идентифицирует себя только мужчиной или только женщиной. Чаще всего не допускается и обращение через «он» или «она», но все зависит от конкретного человека. Мы рассказывали, что таких людей еще называют гендерквирами. Идея термина – изменчивость.
Можно ли быть небинарным мужчиной или небинарной женщиной
Да – и это считается нормой. Небинарный секс-просветитель и психотерапевт Аида Мандули объясняла на собственном примере: называла себя небинарной женщиной. Небинарность в таком случае представляла то, что она не идентифицирует себя с гендером. Женщина – это отсылка к ее социализации в обществе. В других случаях так можно показывать любовь к телу.
Зачем тогда вообще нужно определение небинарности
Небинарные люди не согласны с системой гендера – в их понимании она сложнее. Это можно объяснить так: небинарный человек идентифицирует себя вне рамок назначенного при рождении гендера. Описание пола в таком случае не попадает в определение мужского и женского. Небинарность – один из распространенных терминов. Другие: гендерквир, агендер, бигендер.
Как правильно обращаться к небинарным персонам
Предпочтительно использовать местоимение «они». Так нужно, чтобы убрать из фразы гендерную окраску. Лучше всего добавлять нейтральные обращения – без отсылок к гендеру. Для удобства в этом тексте мы будем писать общепринятые местоимения «он» и «она». Этим мы не стремимся обидеть небинарных людей – просто делаем материал удобнее для восприятия.
Связана ли небинарность с гендерным переходом
Если использовать только это слово, то физически – нет. При других вмешательствах и других идентификациях небинарность может сочетаться с физическим вмешательством, но сама его не характеризует. Сексопатолог Рэй Макдэниел говорил о небинарности: «Суть в том, чтобы иметь свободу быть таким, какой ты есть. И полностью выражать свое самое подлинное «я» в мире».
Что еще надо знать о небинарных персонах
Они могут чувствовать себя одновременно мужчиной и женщиной, менять идентификацию себя между полами или вообще уходить от общепринятой системы. Небинарность – это еще и разнообразие. Чтобы понять каждого небинарного человека и выстроить с ним уважительные взаимоотношения, нужно пообщаться и расспросить его самого обо всех тонкостях.
Кто такие небинарные люди и где их можно увидеть
• Тимоти ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом в истории зимней Олимпиады. Его историю мы разбирали отдельно. Это фигурист из США, который выступает в парном катании вместе с Эшли Кэйн-Гриббл. На Олимпиаде-2022 их пара не вошла в призы, а уже после турнира попала в новости по печальному поводу. Кэйн-Гриббл сильно ударилась после падения.
• Глюкоза (Глюк'oZa) рассказала о небинарности своей дочери: «Это поколение немного другое. У них намного шире взгляды и восприятие этого мира. Главное – быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, просто не подаю вида». У нее есть двое детей, а это высказывание касалось 15-летней Лидии (другой дочери – 10).
• Дженнифер Лопес летом 2022-го представила свою дочь небинарной персоной. Это 14-летняя Эмма Энтони. Она вышла на сцену вместе с мамой – та назвала ее своим самым любимым партнером. Вместе они исполнили несколько песен: во время выступления Эмма использовала микрофон радужного цвета. Лопес обращалась к дочери Эмме через местоимение «они».
• В 2021 году певица Деми Ловато объяснила фанатам: «Горжусь тем, что сообщаю вам эту новость. Я идентифицирую себя небинарным человеком и официально меняю местоимения на «они/их». Это случилось после серьезной работы по исцелению и саморефлексии. Все еще учусь, прихожу в себя и не могу считать себя экспертом. Делюсь с вами – это добавляет уязвимости».
• Актер Эзра Миллер вообще называет себя небинарным трансгендером. Так он сказал во время задержания в марте 2022 года. Еще раньше Миллер рассказывал, что не верит в границы полов, времени и пространства вокруг. С 2018 года он не соотносит себя ни с одним полом. В тот же год Миллер выдал фразу о себе: «Я вообще едва идентифицирую себя человеком».
• Небинарные персонажи уже появлялись в кино и мультфильмах. Marvel собирается включить такого героя в сериал «Железное сердце»: его премьера состоится в 2023 году. Ранее Disney показал небинарного героя в мультфильме «Дом совы» – им стал Рейн Висперс. Во вселенной Disneyэто был первый случай. Все остальные использовали в диалоге обращения «они» или «их».