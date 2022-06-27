Кто такие небинарные персоны и как корректно с ними общаться

Небинарная персона – что означает это определение

Общепринятая система полов не касается этих людей – полноценно они себя с ней не соотносят. Небинарный человек не идентифицирует себя только мужчиной или только женщиной. Чаще всего не допускается и обращение через «он» или «она», но все зависит от конкретного человека. Мы рассказывали, что таких людей еще называют гендерквирами. Идея термина – изменчивость.

Можно ли быть небинарным мужчиной или небинарной женщиной

Да – и это считается нормой. Небинарный секс-просветитель и психотерапевт Аида Мандули объясняла на собственном примере: называла себя небинарной женщиной. Небинарность в таком случае представляла то, что она не идентифицирует себя с гендером. Женщина – это отсылка к ее социализации в обществе. В других случаях так можно показывать любовь к телу.

Зачем тогда вообще нужно определение небинарности

Небинарные люди не согласны с системой гендера – в их понимании она сложнее. Это можно объяснить так: небинарный человек идентифицирует себя вне рамок назначенного при рождении гендера. Описание пола в таком случае не попадает в определение мужского и женского. Небинарность – один из распространенных терминов. Другие: гендерквир, агендер, бигендер.