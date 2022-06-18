Звезда «Флэша» Эзра Миллер душил женщину, ездил пьяным. Теперь Warner Bros. не знает, что делать: забрать роль или спрятать из всей рекламы

В каких скандалах был замешан Миллер: нападал на людей, нарушал ПДД

Вот лишь некоторые случаи:

• 2018-2019: несколько раз попадал в пьяные драки, были проблемы с полицией.

• Апрель-2020: в соцсетях появилось видео, где Миллер душит женщину в баре Рейкьявика. Сам ролик длится семь секунд, Миллер спрашивает у женщины: «Ты хочешь подраться? Давай!» А потом хватает ее за горло, душит и бросает на землю. Оператор обалдевает и прекращает съемку.

Позже Миллер сказал, что это была шутка. Но все американские медиа написали, что это была серьезная ссора. Источник информации – администрация того бара в Рейкьявике.

• Полиция неоднократно арестовывала Миллера за нарушение правил дорожного движения или вождение авто в нетрезвом состоянии.

• 2021 год. Пытался отобрать у людей бумажники и документы.

• Март-2022. Полиция приехала в кафе, где Эзра Миллер подрался с посетителями. По словам свидетелей, Миллеру не нравился громкий смех окружающих, и он «просил идеальной тишины».

• Тогда же Миллер уже в другом баре отобрал микрофон у женщины и набросился с ним на мужчину, играющего в дартс.

• В апреле того года он был арестован за нападение второго уровня: ударил женщину по лицу.