Звезда «Флэша» Эзра Миллер душил женщину, ездил пьяным. Теперь Warner Bros. не знает, что делать: забрать роль или спрятать из всей рекламы
Эзра Миллер – звезда фильмов про вселенную DC. Он играл в «Отряде самоубийц», «Флэше», «Лиге справедливости». Но теперь его участие в фильмах Waner Bros. под вопросом. Во всем виноват сам Миллер – и в особенности скандалы вокруг него.
В каких скандалах был замешан Миллер: нападал на людей, нарушал ПДД
Вот лишь некоторые случаи:
• 2018-2019: несколько раз попадал в пьяные драки, были проблемы с полицией.
• Апрель-2020: в соцсетях появилось видео, где Миллер душит женщину в баре Рейкьявика. Сам ролик длится семь секунд, Миллер спрашивает у женщины: «Ты хочешь подраться? Давай!» А потом хватает ее за горло, душит и бросает на землю. Оператор обалдевает и прекращает съемку.
Позже Миллер сказал, что это была шутка. Но все американские медиа написали, что это была серьезная ссора. Источник информации – администрация того бара в Рейкьявике.
• Полиция неоднократно арестовывала Миллера за нарушение правил дорожного движения или вождение авто в нетрезвом состоянии.
• 2021 год. Пытался отобрать у людей бумажники и документы.
• Март-2022. Полиция приехала в кафе, где Эзра Миллер подрался с посетителями. По словам свидетелей, Миллеру не нравился громкий смех окружающих, и он «просил идеальной тишины».
• Тогда же Миллер уже в другом баре отобрал микрофон у женщины и набросился с ним на мужчину, играющего в дартс.
• В апреле того года он был арестован за нападение второго уровня: ударил женщину по лицу.
• Май-2022. Есть видео, на котором Миллер спорит с полицейским и говорит ему:
«Извините, я не сэр. Я трансгендерный небинарный человек. Если вы сделаете это еще раз [назовет сэром], то совершите техническое преступление на почве ненависти в соответствии с федеральным законодательством США. Пожалуйста, называйте меня они/оно. Вы можете использовать термин «их» или, если хотите, небинарный трансгендер».
Он говорит, что ему не свойственна традиционная гендерная и сексуальная ориентация.
• Последний скандал связан с отношениями Миллера с девушкой по имени Токата Айрон Айз. Они познакомились в 2016 году, когда Токате было лишь 12 лет. Сначала они ездили в Лондон без разрешения родителей девушки. Позже родители Токаты заявили, что Миллер привозил ей алкоголь и наркотики. Сейчас полиция рассматривает дело и запрещает Миллеру приближаться к Токате.
Возможно, скандалы лишат Миллер карьеры в Warner Bros.
Скандалы вокруг Эзры Миллер давно заставляют задуматься Warner Bros. о целесообразности контрактов с ним. В 2019-м компания, по данным Rolling Stone, впервые забеспокоилась из-за его выходок. Весной того года прошло экстренное собрание руководства, на котором обсуждалось сотрудничество с Миллером. Гендиректор Warner Bros. Майкл Де Лука опроверг инсайды о разрыве контракта с Миллером, но сказал:
«Мы обеспокоены его поведением. Эзра – важный персонаж для наших проектов. Он играет образцового персонажа и должен быть примером для всех даже за пределами съемочных площадок. Надеюсь, что он исправит свой имидж в ближайшее время».
Подобные слухи появлялись и в 2020-м, и в 2021-м, но никак не подтверждались или опровергались со стороны Warner Bros. Зато выступал сам Миллер: «Недоброжелатели не хотят, чтобы я играл Флэша. Это их право, но пусть они так же помнят, что лишают супергероя миллионов детей со всего мира». Бывший агент Миллера говорил, что однажды руководство все же вызывало его клиента на серьезный разговор, но не обнародовал подробности.
Сейчас – новое разбирательство. И оно связано с выходом фильма о Флэше, который запланирован на 2023 год. Warner Bros. потратила на него более 200 млн долларов и до последнего момента пыталась отгородиться от скандалов с Миллером. Не получилось, поэтому компания задумывается о прекращении сотрудничества с ним. Первоначально слух запустил сайт Deadline. Но позже CNBC дополнил информацию:
- Возможно, следующий фильм о Флэше будет реально последним для Миллера в рамках сотрудничества с Warner Bros.;
- На PR-кампанию фильма Warner Bros. выделит не очень много денег. Это из-за скандалов вокруг фильмов. В этом случае его не будет ни в одной рекламе нового фильма. Сделать это трудно, потому что Миллер играет главную роль.
Различные медиа писали Warner Bros. и Миллеру за комментариями. Никто так и не ответил на запросы.
А как Миллер сам реагирует на эту информацию
Кроме того комментария, в целом он сказал немного:
- «Я обещаю внимательно следить за своей личной жизнью. Но это моя личная жизнь. Она не может влиять на мою работу»;
- «Я стараюсь держать себя в руках. Но, думаю, преданные фанаты понимают, что много провокационных факторов»;
- «Честно говоря, мне бы не хотело прекращать сотрудничество с Warner Bros. Я люблю своего героя [Флэша], я люблю фанатов. И это главная причина».