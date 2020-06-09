Алкоголизм Ефремова – давняя тема. Он уже попадал в пьяные скандалы, обсуждал пьянство и играл пьяных

За два года до этого. Ефремов приехал на вечеринку «Кинотавра» с дочерью и сначала вел себя адекватно. Все пошло не так ночью. Ефремов сходил в несколько баров, вернулся в номер отеля, а потом переоделся в банный халат и шлепки. В таком виде он и вернулся на банкет «Кинотавра», где попросил официанта налить водки перед сном. Официант отказался – с гневом Ефремова справилась только охрана.

Сам Ефремов признавал, что алкоголь негативно повлиял на его репутацию и отношения с родными. Еще в 2011 году он объяснял это в интервью Дмитрию Гордону: «У кого в России простые отношения с алкоголем? Я уже остановился. Да я и не начинал собственно. Дело вот в чем: если я сейчас начну говорить, что пьяница, а не алкоголик, то мне никто не поверит. Скажут, что все алкоголики так говорят. Так что я лучше промолчу».

Через семь лет Ефремов пришел к Дудю. Там уже было так: «Я подбухиваю. Вот так я бы сказал. Жестко не бухаю, потому что работы много. У меня нет запоев: я пью два дня и отравляюсь. Запой – это когда ты утром просыпаешься и снова выпиваешь, чтобы тебе плохо не было. Я уже на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница».

Образ Ефремова-алкоголика переносится и на кино. Он играл алкоголика на протяжении всей карьеры. Например, герой Ефремова был пьяницей в сериале «Граница. Таежный роман» (2000). А в фильме «На Париж» (2018) Ефремов выступил подполковником, который постоянно пил. «Режиссеры возводят вокруг него декорации и шьют под него форму, чтобы он побухал именно у них в кино», – описание ролей Ефремова от Badcomedian.