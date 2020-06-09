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Алкоголизм Ефремова – давняя тема. Он уже попадал в пьяные скандалы, обсуждал пьянство и играл пьяных
В 2020-м у Михаила Ефремова выходит новый фильм – фэнтази о космическом спорте «Вратарь Галактики». Вероятно, на его премьеру Ефремов не попадет. Вечером 8 июня на Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона от полученных травм умер в больнице утром 9 июня. Сейчас это главная тема всех русских медиа.
ТАСС пишет, что с начала года у Ефремова было 10 штрафов за нарушение ПДД. В этой аварии Ефремов был пьян. При задержании в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя.
Алкоголь и Ефремов – давняя история с кучей других инцидентов.
Ефремов скандалил во время выступлений и дебоширил на «Кинотавре»
В марте 2018-го самарские зрители уходили из зала уже в середине второго акта спектакля «Не становись чужим». Ефремов играл в нем главную роль, но опоздал на выступление на полчаса. На сцене он тихо читал реплики, когда получил замечание из зала. Ефремов ответил на это матом, люди посчитали его пьяным. «Якобы. Вот и все. Якобы», – так Ефремов прокомментировал претензии.
За два года до этого. Ефремов приехал на вечеринку «Кинотавра» с дочерью и сначала вел себя адекватно. Все пошло не так ночью. Ефремов сходил в несколько баров, вернулся в номер отеля, а потом переоделся в банный халат и шлепки. В таком виде он и вернулся на банкет «Кинотавра», где попросил официанта налить водки перед сном. Официант отказался – с гневом Ефремова справилась только охрана.
Сам Ефремов признавал, что алкоголь негативно повлиял на его репутацию и отношения с родными. Еще в 2011 году он объяснял это в интервью Дмитрию Гордону: «У кого в России простые отношения с алкоголем? Я уже остановился. Да я и не начинал собственно. Дело вот в чем: если я сейчас начну говорить, что пьяница, а не алкоголик, то мне никто не поверит. Скажут, что все алкоголики так говорят. Так что я лучше промолчу».
Через семь лет Ефремов пришел к Дудю. Там уже было так: «Я подбухиваю. Вот так я бы сказал. Жестко не бухаю, потому что работы много. У меня нет запоев: я пью два дня и отравляюсь. Запой – это когда ты утром просыпаешься и снова выпиваешь, чтобы тебе плохо не было. Я уже на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница».
Образ Ефремова-алкоголика переносится и на кино. Он играл алкоголика на протяжении всей карьеры. Например, герой Ефремова был пьяницей в сериале «Граница. Таежный роман» (2000). А в фильме «На Париж» (2018) Ефремов выступил подполковником, который постоянно пил. «Режиссеры возводят вокруг него декорации и шьют под него форму, чтобы он побухал именно у них в кино», – описание ролей Ефремова от Badcomedian.
«Я не домашний алкоголик»
2013 год. На российских стадионах официально запрещают сигареты. И пиво. Михаил Ефремов против: «А логично ли, что за посещение таких мероприятий берут деньги? Если я плачу деньги, то дайте покурить и выпить! Может, когда-нибудь дорастем до продажи дорогих билетов, купив которые можно будет и пить, и курить».
Еще он считал слишком жестким наказание по делу Кокорина и Мамаева. Доказывал позицию так: утром каждого дня подобных моментов в стране много, оба заслужили максимум по 15 суток.
В марте 2020-го из-за перебора с алкоголем пострадал уже сам Ефремов. Его не пустили в самолет в Пулково как раз из-за опьянения. Тогда Ефремов собирался лететь из Санкт-Петербурга в Ригу, но вместо этого получил административный протокол.
«Коммерсантъ» спрашивал у Ефремова и других артистов об алкоголе во время самоизоляции. Материал вышел 10 мая. Ответ Ефремова: «Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все».
Baza вставила в видео момент, где Михаил Ефремов в стихах рассказывает об алкоголе. Мы нашли полную версию. «Исповедь алкоголика» – стихотворение Андрея Кривошеева. Ефремов читал его под запись для презентации сборника «Кто здесь?». С другими стихами там участвовали Андрей Панин, Евгений Миронов и Сергей Бабкин. Ключевой момент из выступления – на 1:56: Ефремов читает про пьяное вождение.