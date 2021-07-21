Илья Бородин
Олимпиада-2020
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#Илья Бородин #Олимпиада-2020

Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на ковид

45 минут назад

Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Токио. Об этом РИА «Новости» сказали во Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Из-за результата теста Бородин отправился на  изоляцию и теперь пропустит Олимпиаду. Заболевание проходит бессимптомно. Остальная команда вылетит в Токио 22 июля.

  • 18-летний Бородин заявлялся на Олимпиаду на дистанции 200 и 400 метров комплексным плаванием.
  • В мае он выиграл чемпионат Европы на дистанции 400 метров комплексом. Он проплыл дистанцию 4 минуты и 10,2 секунды, установив юниорский рекорд мира.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Р-спорт»
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