Илья Бородин
Олимпиада-2020
Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на ковид
45 минут назад
Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Токио. Об этом РИА «Новости» сказали во Всероссийской федерации плавания (ВФП).
Из-за результата теста Бородин отправился на изоляцию и теперь пропустит Олимпиаду. Заболевание проходит бессимптомно. Остальная команда вылетит в Токио 22 июля.
- 18-летний Бородин заявлялся на Олимпиаду на дистанции 200 и 400 метров комплексным плаванием.
- В мае он выиграл чемпионат Европы на дистанции 400 метров комплексом. Он проплыл дистанцию 4 минуты и 10,2 секунды, установив юниорский рекорд мира.
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