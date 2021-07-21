Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на ковид

Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Токио. Об этом РИА «Новости» сказали во Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Из-за результата теста Бородин отправился на изоляцию и теперь пропустит Олимпиаду. Заболевание проходит бессимптомно. Остальная команда вылетит в Токио 22 июля.