Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥉🇷🇺 Бондарь и Минибаев выиграли бронзу на Олимпиаде в синхронных прыжках с вышки

2 часа назад

В Токио прошли соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Россия заняла третье место:

🥇🇬🇧 Томас Дейли и Мэтью Ли – 471,81.

🥈🇨🇳 Цао Юань и Айсен Чен – 470,58.

🥉🇷🇺  Александр Бондарь и Виктор Минибаев – 439,92.

Для России это восьмая медаль на Олимпиаде и третья бронза. До этого третьи места были у Михаила Артамонова в мужском тхэквондо до 58 кг и Ларисы Коробейниковой в женском фехтовании (рапира).

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Источник:
Гол.ру
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