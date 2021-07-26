Олимпиада-2020
🥉🇷🇺 Бондарь и Минибаев выиграли бронзу на Олимпиаде в синхронных прыжках с вышки
2 часа назад
В Токио прошли соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Россия заняла третье место:
🥇🇬🇧 Томас Дейли и Мэтью Ли – 471,81.
🥈🇨🇳 Цао Юань и Айсен Чен – 470,58.
🥉🇷🇺 Александр Бондарь и Виктор Минибаев – 439,92.
Для России это восьмая медаль на Олимпиаде и третья бронза. До этого третьи места были у Михаила Артамонова в мужском тхэквондо до 58 кг и Ларисы Коробейниковой в женском фехтовании (рапира).
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