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Андрей Рублев
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Андрей Рублев
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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
31 января, 09:33
Теннис
Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open
#ATP Cup
29 декабря 2021, 13:17
Теннис
Рублев заразился коронавирусом за пять дней до старта ATP Cup. Он не может вылететь в Австралию
#Андрей Рублев
27 декабря 2021, 09:26
Теннис
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾
#Кубок Дэвиса
05 декабря 2021, 21:41
Теннис
Россия вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет против Хорватии. Она не выигрывала турнир с 2006 года
#Кубок Дэвиса
04 декабря 2021, 17:34
Теннис
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
#ATP
22 ноября 2021, 17:06
Теннис
🎾 Рууд обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Там он сыграет с Медведевым
#Итоговый турнир ATP
19 ноября 2021, 18:37
Теннис
🎾 Джокович обыграл Рублева во втором матче Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал
#Итоговый турнир ATP
17 ноября 2021, 17:31
Теннис
🎾 Рублев обыграл Циципаса в первом туре Итогового турнира ATP. Следующий матч – с Джоковичем
#Итоговый турнир ATP
16 ноября 2021, 09:35
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
05 ноября 2021, 18:50
Теннис
🎾 Рублев опустился на шестую строчку в мировом рейтинге. Федерер вылетел из топ-10 впервые с 2017 года
#Андрей Рублев
18 октября 2021, 09:53
Теннис
Рублев и Карацев вышли в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
#Теннис
16 октября 2021, 11:18
Теннис
🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале
#Вероника Кудерметова
15 октября 2021, 11:38
Теннис
🎾 Рублев войдет в топ-5 мирового рейтинга после US Open. Это будет его лучший результат в карьере
#Андрей Рублев
09 сентября 2021, 09:24
Теннис
Медведев вышел в 1/8 финала US Open, Рублев вылетел с турнира
#US Open
04 сентября 2021, 10:07
Теннис
Рублев и Медведев вышли в третий круг US Open
#US Open
01 сентября 2021, 22:34
Теннис
Рублев вышел в следующий раунд US Open. Донской вылетел в первом круге, трижды уступив на тай-брейке
#US Open
30 августа 2021, 22:09
Теннис
🏆 Зверев обыграл Рублева в финале турнира в Цинциннати. В шести предыдущих розыгрышах он вылетал в первом круге
#Александр Зверев
23 августа 2021, 09:27
Теннис
🇷🇺 Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он обыграл Медведева, который столкнулся с телекамерой
#Андрей Рублев
21 августа 2021, 22:32
Теннис
Рублев сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Цинциннати. В другом – встретятся Зверев и Циципас
#Даниил Медведев
21 августа 2021, 10:28
Теннис
Рублев и Медведев вошли в сборную Европы на Кубок Лейвера
#Кубок Лейвера
18 августа 2021, 19:11
Олимпиада 2020
🥇🥈 🇷🇺 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте
#Олимпиада-2020
01 августа 2021, 15:12
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
31 июля 2021, 19:02
Теннис
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
31 июля 2021, 18:48
Теннис
Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
#Олимпиада-2020
31 июля 2021, 18:25
Теннис
🎾 На Олимпиаде в миксте будет российский финал. Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублева
#Олимпиада-2020
30 июля 2021, 15:55
Теннис
🎾 Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
#Олимпиада-2020
30 июля 2021, 13:03
Теннис
🎾🇷🇺 Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
29 июля 2021, 12:51
Олимпиада 2020
🎾 Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал в миксте на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
28 июля 2021, 13:48
Олимпиада 2020
🎾 Рублев вылетел с Олимпиады-2020. Он единственный россиянин, который не прошел в следующий раунд в одиночке
#Олимпиада-2020
25 июля 2021, 12:43
Олимпиада 2020
🎾 Хачанов и Рублев проиграли в парном разряде и вылетели с Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
24 июля 2021, 11:58
Теннис
Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары
#Олимпиада-2020
22 июля 2021, 10:15
Теннис
Рублев проиграл Фучовичу и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/8 финала
#Андрей Рублев
05 июля 2021, 18:06
Теннис
🎾 Андрей Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
#Андрей Рублев
02 июля 2021, 16:48
Теннис
🎾 Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» после первого матча. Он проиграл 42-й ракетке мира
#Андрей Рублев
01 июня 2021, 18:07
Теннис
Рублев впервые с февраля не вышел в полуфинал турнира ATP. В последний раз такое было на Australian Open
#Андрей Рублев
23 апреля 2021, 15:57
Теннис
Рублев вышел в полуфинал «Мастерса», выбив Надаля
#Андрей Рублев
16 апреля 2021, 22:10
Теннис
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». До этого он вылетал в 1/4 финала от Медведева
#Андрей Рублев
02 апреля 2021, 10:28
Теннис
Рублев обыграл Циципаса и вышел в 10-й финал в карьере
#Андрей Рублев
06 марта 2021, 19:10
Теннис
Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP
#ATP
22 февраля 2021, 09:02
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open
#Даниил Медведев
17 февраля 2021, 10:10
Теннис
🇷🇺 Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале Australian Open
#Australian Open
15 февраля 2021, 10:35
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals
14 ноября 2020, 23:20
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open
#Даниил Медведев
10 сентября 2020, 00:38