🎾 Рублев вылетел с Олимпиады-2020. Он единственный россиянин, который не прошел в следующий раунд в одиночке

В 1/32 финала Андрей Рублев встретился с японцем Кэем Нисикори и проиграл в двух сетах – 3:6, 4:6. Он завершил выступления в одиночном разряде на Олимпиаде-2020.

Ранее в 1/16 финала в мужском турнире прошли Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Рублев – единственный от России, кто не вышел в следующий раунд.

В парном разряде Рублев вылетел вместе с Хачановым в первом раунде. Россия завершила выступления в парном разряде, потому что вторая российская пара Медведев – Карацев проиграла в первом раунде.

Так у женщин: