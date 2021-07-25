Олимпиада-2020
Теннис
Екатерина Александрова
🎾 Александрова вышла в 1/16 финала в женской одиночке на Олимпиаде-2020, первая ракетка мира Барти вылетела
час назад
На Олимпиаде-2020 в женском турнире Екатерина Александрова в трех сетах победила бельгийку Элисе Мертенс – 4:6, 6:4, 6:4.
- В 1/16 финала Александрова сыграет с аргентинкой Надей Подорской. Матч пройдет 26 июля.
- Ранее в эту стадию прошла Анастасия Павлюченкова.
- В женском одиночном разряде Россию представляют Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина.
Первая ракетка мира Эшли Барти в 1/32 финала проиграла испанке Саре Соррибес (4:6, 3:6) и вылетела с Олимпиады-2020.
Финал женского турнира пройдет 31 июля.
Кудерметова и Веснина вышли в 1/8 финала женского турнира в парном разряде на Олимпиаде-2020
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