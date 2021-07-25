🎾 Александрова вышла в 1/16 финала в женской одиночке на Олимпиаде-2020, первая ракетка мира Барти вылетела

На Олимпиаде-2020 в женском турнире Екатерина Александрова в трех сетах победила бельгийку Элисе Мертенс – 4:6, 6:4, 6:4.

В 1/16 финала Александрова сыграет с аргентинкой Надей Подорской. Матч пройдет 26 июля.

Ранее в эту стадию прошла Анастасия Павлюченкова.

В женском одиночном разряде Россию представляют Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

Первая ракетка мира Эшли Барти в 1/32 финала проиграла испанке Саре Соррибес (4:6, 3:6) и вылетела с Олимпиады-2020.

Финал женского турнира пройдет 31 июля.

Кудерметова и Веснина вышли в 1/8 финала женского турнира в парном разряде на Олимпиаде-2020