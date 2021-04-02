Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». До этого он вылетал в 1/4 финала от Медведева

«Мастерс» – серия турниров, ежегодно проводимая Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). За победу теннисист получает тысячу очков в рейтинг.

Это второе по престижности соревнование после турниров «Большого шлема».

Прежним лучшим достижением Рублева на «Мастерсах» был четвертьфинал 2019-го года в Цинциннати. Тогда он проиграл будущему чемпиону турнира Даниилу Медведеву.

В полуфинале турнира в Майми Рублев сыграет с Хубертом Хуркачем (37-я ракетка в рейтинге).

На турнирах серии «Большого шлема» Рублев четырежды доходил до четвертьфиналов. Дважды на US Open, по одному разу – на «Ролан Гаррос» и Australian Open. Сейчас он занимает восьмое место в мировом рейтинге ATP.