Рублев впервые с февраля не вышел в полуфинал турнира ATP. В последний раз такое было на Australian Open

17 февраля Рублев проиграл в 1/4 финала Australian Open Даниилу Медведеву. После этого он участвовал в четырех турнирах ATP, каждый раз доходя минимум до полуфинала.

🎾 Роттердам – победа.

🎾Монте-Карло – финал.

🎾 Доха – полуфинал.

🎾 Майми – полуфинал.

Рублев занимает седьмое место в мировом рейтинге теннисистов. 19 апреля он обошел в списке Роджера Федерера, опустившегося на восьмое место.