Андрей Рублев
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#Андрей Рублев #Теннис #ATP

Рублев впервые с февраля не вышел в полуфинал турнира ATP. В последний раз такое было на Australian Open

вчера, 15:57

Андрей Рублев вылетел с турнира в Барселоне, проиграв Яннику Синнеру 2:6, 6:7 в четвертьфинале. Для Рублева это первый вылет на такой стадии турниров ATP за два месяца.

17 февраля Рублев проиграл в 1/4 финала Australian Open Даниилу Медведеву. После этого он участвовал в четырех турнирах ATP, каждый раз доходя минимум до полуфинала.

🎾 Роттердам – победа.

🎾Монте-Карло – финал.

🎾 Доха – полуфинал.

🎾 Майми – полуфинал.

Рублев занимает седьмое место в мировом рейтинге теннисистов. 19 апреля он обошел в списке Роджера Федерера, опустившегося на восьмое место.

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Источник:
Гол.ру
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