Андрей Рублев

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Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾
#Кубок Дэвиса
Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»
#Даниил Медведев
Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
Рублев до финала микста называл себя лузером из-за раннего вылета в одиночке – в итоге стал единственным теннисистом из России с золотом Олимпиады
#Андрей Рублев
Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Карьера Рублева превратилась в постоянную борьбу. Поэтому так важна его победа на Кубке Кремля
#Андрей Рублев
Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
#Даниил Медведев