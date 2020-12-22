Максим Орешкин
Футбол
ЦСКА
Максим Орешкин – новый глава совета директоров Первого канала
вчера, 23:04
РБК ссылается на пресс-службу Минцифры. Там подтвердили, что Максим Орешкин возглавил совет директоров Первого канала.
Максим Орешкин – председатель совета директоров ЦСКА. Он получил эту должность в мае 2020 года. Ему 38 лет.
У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ
Орешкин помогает президенту России Владимиру Путину по экономическим вопросам. Ранее он был министром экономического развития.
Путин подписал указ, по которому государственная доля в управлении Первым каналом снизится до 34%. Вместо этого оно получит специальную золотую акцию, которая дает право на управление.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые