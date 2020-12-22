Максим Орешкин – новый глава совета директоров Первого канала

РБК ссылается на пресс-службу Минцифры. Там подтвердили, что Максим Орешкин возглавил совет директоров Первого канала.

Максим Орешкин – председатель совета директоров ЦСКА. Он получил эту должность в мае 2020 года. Ему 38 лет.

У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ

Орешкин помогает президенту России Владимиру Путину по экономическим вопросам. Ранее он был министром экономического развития.

Путин подписал указ, по которому государственная доля в управлении Первым каналом снизится до 34%. Вместо этого оно получит специальную золотую акцию, которая дает право на управление.