Крикет
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#Крикет

Сборные Англии по крикету отменили тур в Пакистан из-за опасений за безопасность. До них это сделала Новая Зеландия

37 минут назад

Мужская и женская сборные Англии по крикету не поедут в тур в Пакистан. Администрация объяснила это опасениями за безопасность игроков и персонала сборной.

В заявлении говорится, что «есть растущие опасения по поводу поездок в регион». Но о чем именно идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Это вторая сборная, отменившая тур. 17 сентября перед стартом первого матча в Пакистане это сделала Новая Зеландия. Она сослалась на рекомендации новозеландского правительства и отказалась от комментариев о деталях угрозы.

  • Хотя конкретных причин в заявлениях нет, Al Jazeera связывает решения с ситуацией в Афганистане. В августе там сменилась правительство, и власть перешла к «Талибану» [движение признано террористическим и запрещено в России].
  • В 2009 году в Пакистане произошла резонансная ситуация.  Тогда боевики напали на сборную Шри-Ланки по крикету: несколько игроков получили ранения, сопровождавшие команду полицейские погибли.
  • После этого сборные в течение шести лет не приезжали в туры в Пакистан. Но даже после их возобновления европейские команды практически не возвращались в страну, пишет Би-би-си. 
  • Для Англии и Новой Зеландии это было бы первое возвращение в Пакистан с начала 2000-х. Мужская сборная Англии не играла там 16 лет, Новой Зеландии – 18 лет.

Пакистан заверил, что все участники матчей были бы в безопасности. Рамиз Раджа, председатель Совета по крикету Пакистана, написал: «Разочарован решением Англией, отказавшейся от обязательств и отказа от крикетного братства».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Совета по крикету Англии и Уэльса
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