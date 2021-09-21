Крикет
Сборные Англии по крикету отменили тур в Пакистан из-за опасений за безопасность. До них это сделала Новая Зеландия
37 минут назад
Мужская и женская сборные Англии по крикету не поедут в тур в Пакистан. Администрация объяснила это опасениями за безопасность игроков и персонала сборной.
В заявлении говорится, что «есть растущие опасения по поводу поездок в регион». Но о чем именно идет речь, в пресс-релизе не уточняется.
Это вторая сборная, отменившая тур. 17 сентября перед стартом первого матча в Пакистане это сделала Новая Зеландия. Она сослалась на рекомендации новозеландского правительства и отказалась от комментариев о деталях угрозы.
- Хотя конкретных причин в заявлениях нет, Al Jazeera связывает решения с ситуацией в Афганистане. В августе там сменилась правительство, и власть перешла к «Талибану» [движение признано террористическим и запрещено в России].
- В 2009 году в Пакистане произошла резонансная ситуация. Тогда боевики напали на сборную Шри-Ланки по крикету: несколько игроков получили ранения, сопровождавшие команду полицейские погибли.
- После этого сборные в течение шести лет не приезжали в туры в Пакистан. Но даже после их возобновления европейские команды практически не возвращались в страну, пишет Би-би-си.
- Для Англии и Новой Зеландии это было бы первое возвращение в Пакистан с начала 2000-х. Мужская сборная Англии не играла там 16 лет, Новой Зеландии – 18 лет.
Пакистан заверил, что все участники матчей были бы в безопасности. Рамиз Раджа, председатель Совета по крикету Пакистана, написал: «Разочарован решением Англией, отказавшейся от обязательств и отказа от крикетного братства».
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