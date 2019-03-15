Сборная Бангладеша по крикету чудом выжила в теракте. Ее могли расстрелять в мечети

Команда Бангладеша по крикету прибыла в Новую Зеландию для того, чтобы 16 марта сыграть с ней товарищеский матч. Сегодня в городе Крайстчерч, в котором проживают почти 400 тысяч человек, произошел теракт в мечети Аль-Нур и Исламском центре Линвуд: вооруженные ворвались в две расположенные неподалеку мечети и начали стрелять. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 – находятся в больницах. Трагедия произошла в 13:40 по местному времени.



Перед этой атакой одним из нападавших был опубликован 37-страничный манифест, где он назвал действия терактом и сообщил, что планировал его уже два года, назвав это борьбой с «неевропейской» иммиграцией на Западе. Кроме того, он сообщил, что поводом послужил теракт в Стокгольме, совершенный радикальными исламистами – тогда погибло пять человек, в том числе, 11-летняя девочка, о мести за которую и упоминал нападавший. Он же вел онлайн-трансляцию нападения при помощи видеокамеры, прикрепленной на шлем. В мечети Аль-Нур в этот момент находилось 300 человек. Видео появилось в YouTube, но вскоре было удалено.



Сборная Бангладеша по крикету подъезжала к мечети во время начала стрельбы. Они увидели, как начали выбегать раненые, и убежали из автобуса в соседний парк. «Вся команда спаслась от стрелков! Страшный опыт, пожалуйста, молитесь за нас», – написал в твиттере один из игроков – Тамим Икбал. Позже команда вернулась в гостиницу.