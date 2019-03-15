Сборная Бангладеша по крикету чудом выжила в теракте. Ее могли расстрелять в мечети
Команда Бангладеша по крикету прибыла в Новую Зеландию для того, чтобы 16 марта сыграть с ней товарищеский матч. Сегодня в городе Крайстчерч, в котором проживают почти 400 тысяч человек, произошел теракт в мечети Аль-Нур и Исламском центре Линвуд: вооруженные ворвались в две расположенные неподалеку мечети и начали стрелять. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 – находятся в больницах. Трагедия произошла в 13:40 по местному времени.
Перед этой атакой одним из нападавших был опубликован 37-страничный манифест, где он назвал действия терактом и сообщил, что планировал его уже два года, назвав это борьбой с «неевропейской» иммиграцией на Западе. Кроме того, он сообщил, что поводом послужил теракт в Стокгольме, совершенный радикальными исламистами – тогда погибло пять человек, в том числе, 11-летняя девочка, о мести за которую и упоминал нападавший. Он же вел онлайн-трансляцию нападения при помощи видеокамеры, прикрепленной на шлем. В мечети Аль-Нур в этот момент находилось 300 человек. Видео появилось в YouTube, но вскоре было удалено.
Сборная Бангладеша по крикету подъезжала к мечети во время начала стрельбы. Они увидели, как начали выбегать раненые, и убежали из автобуса в соседний парк. «Вся команда спаслась от стрелков! Страшный опыт, пожалуйста, молитесь за нас», – написал в твиттере один из игроков – Тамим Икбал. Позже команда вернулась в гостиницу.
«Мы чудом спаслись. Слава Аллаху. Надеюсь, такое больше никогда не повторится», — написал еще один игрок Мушфикьюр Рахим.
«Мы принадлежим Богу, и к нему мы возвращаемся. Это одно из самых ужасных видео, которые я когда-либо видел. Аллах знает лучше нас, терпения всем», – написал в инстаграме Хабиб Нурмагомедов.
Матч Бангладеша с Новой Зеландией уже отменен.
Четыре человека, придерживающиеся ультраправых взглядов, были задержаны по подозрению в осуществлении теракта. Сообщается, что среди террористов есть женщина.
Кроме того, в новозеландском городе Окленд произошло три взрыва. Известно, что один из них состоялся в районе вокзала, другой – у торгового центра. Впрочем, эти теракты полицией между собой не связываются. Что касается стрельбы в Крайстчерче, то издание New Zealand Herald сообщило, что этот теракт стал самым массовым убийством в Новой Зеландии с 1943 года, когда во время Второй мировой войны были застрелены японские военнопленные из-за беспорядков.