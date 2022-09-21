Частичная мобилизация в России – главные факты

В России объявлена частичная мобилизация. Указ об этом опубликован на официальном сайте Кремля. Частичная мобилизация объявлена с 21 сентября 2022 года.

Что об этом нужно знать:

Призванные граждане получают статус, который сопоставим с контрактными военнослужащими;

Контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации;

Мобилизации можно избежать (и уволиться из вооруженных сил) по трем причинам: возраст, состояние здоровья, решение суда в виде лишения свободы.

Президент России Владимир Путин дополнительно рассказал о мобилизации в специальном обращении. В первую очередь будут призваны граждане, которые уже служили и находятся в запасе. Мобилизация не коснется обычного гражданского населения.

Министр обороны Сергей Шойгу все это подтвердил и дополнительно отметил, что Россия призовет 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация затронет тех, кто служил, участвовал в боевых действиях и имеет специальность.