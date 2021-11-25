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#политика

Министерство обороны США запретило выступать двум американским саночникам на Кубке мира в Сочи. Они военнослужащие

2 часа назад

Об этом рассказала пресс-служба Международной федерации санного спорта. На два этапа Кубка мира в Сочи не попадут Эмили Суини и Дана Вильям Келлог.

Объяснение запрета: «В состав американской команды на этапах Кубка мира в Сочи не вошли Эмили Суини и экипаж саней-двоек Дана Вильям Келлог / Дункан Сеггер. Суини и Келлог являются участниками армейской программы США для спортсменов мирового класса.

В соответствии с распоряжением Министерства обороны США, ни один представитель американского военного персонала не может выезжать в Россию. Эти три спортсмена отправятся на европейские трассы, где будут тренироваться в течение следующих двух недель».

Этапы Кубка мира в Сочи пройдут с 27 по 28 ноября и с 4 по 5 декабря. Они станут квалификационными перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

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Источник:
ТАСС
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