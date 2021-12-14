Госдума одобрила законопроект о выплатах компенсаций школам для спортсменов до 23 лет при переходе в зарубежные клубы

Данный законопроект принят 14 декабря в первом чтении. Пояснительная записка объясняет, что это вызвано переходами молодых спортсменов в иностранные клубы и отсутствием трансферных выплат.

Если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранной командой или организацией для участия в иностранных соревнованиях (кроме профессиональных или проводимых спортивной лигой, где состоят российские клубы), он должен выплатить компенсацию российской организации, которая его подготовила.

Министерство спорта России составит перечень видов спорта, которых затронет законопроект, с учетом мнений спортивных организаций. При отсутствии предложений от российских клубов спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсаций.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сказал, что молодые спортсмены еще до заключения контракта с российскими клубами получают предложения из зарубежных команд: «Затраты на подготовку спортсмена не компенсируются».