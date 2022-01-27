Правительство России утвердило первые два социально значимых сайта. Ими стали VK и «Госуслуги»

Правительственная комиссия назвала первые два сайта в проекте «Доступный интернет» – ими стали соцсеть вконтакте и «Госуслуги». Доступ к таким сайтам будет бесплатным – даже при отрицательном балансе.

Среди обязательных критериев для попадания в список социально значимых:

Не менее пяти миллионов пользователей в день

Не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и госСМИ.

VK попал в перечень раньше сайтов госорганов. Член комиссии Александр Хинштейн объяснил это тем, что вконтакте – это «одно окно» для пользователей, в котором уже есть «более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений».

Инициатором создания «Доступного интернета» стал Владимир Путин. Он предложил идею в январе 2020 года, в весной того же года появился перечень таких сайтов. В него среди прочего вошли «РИА ФАН», RT, поисковики «Яндекса», Rambler и Mail.ru, а также сайты КХЛ, «Советский спорт» – всего 391 сайт.

Но тогда речь шла о пилотном проекте – бесплатный доступ предоставляли в качестве эксперимента. Теперь, спустя полтора года, правительство утвердило первые сайты из официального списка социально значимых сайтов.