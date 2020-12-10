США ввели санкции против «Ахмата» и фонда Ахмата Кадырова

Министерство финансов США добавило в санкционный список против России футбольный «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

Кроме того, Минфин США включил в список санкций Рамзана Кадырова.

Все это было сделано по «Закону Магнитского». Сергей Магнитский – российский аудитор, сообщивший о схемах хищения бюджета через незаконный возврат налогов. Магнитского арестовали в 2008 году, обвинили в пособничестве в уклонении в уплате налогов и поместили в изолятор. Магнитский умер там за неделю до истечения годичного срока.

В США и в Канаде приняли «Закон Магнитского», который ввел санкции против людей, ответственных за нарушения прав человека в России.