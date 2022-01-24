Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России

Украина провела мероприятие перед вылетом сборной на Олимпиаду в Пекин. Во время него министр спорта и молодежи Вадим Гутцайт рассказал о «рекомендациях» спортсменам.

Одна из них касалась встреч россиян и украинцев. Чтобы избежать «провокаций», украинцам рекомендовано не стоять возле спортсменов с флагами России.

По словам Гутцайта, эта тема обсуждалась во время специальных онлайн-встреч с чиновниками. «Они должны это знать. Мы над этим работали», – сказал Гутцайт.