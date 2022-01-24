Олимпиада-2022
Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России
вчера, 18:16
Украина провела мероприятие перед вылетом сборной на Олимпиаду в Пекин. Во время него министр спорта и молодежи Вадим Гутцайт рассказал о «рекомендациях» спортсменам.
Одна из них касалась встреч россиян и украинцев. Чтобы избежать «провокаций», украинцам рекомендовано не стоять возле спортсменов с флагами России.
По словам Гутцайта, эта тема обсуждалась во время специальных онлайн-встреч с чиновниками. «Они должны это знать. Мы над этим работали», – сказал Гутцайт.
- Во время Олимпиады в Токио снимок легкоатлеток Ярославы Магучих и Марии Ласицкене вызвал резонанс в украинском инфополе.
- Из-за фото Минобороны Украины вызвало Магучих на беседу (у нее есть звание лейтенанта). А после ОИ она написала в соцсетях, что «верна Украине» и призвала подписчиков быть осторожнее, «потому что враг готов ко всему».
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