Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России

вчера, 18:16

Украина провела мероприятие перед вылетом сборной на Олимпиаду в Пекин. Во время него министр спорта и молодежи Вадим Гутцайт рассказал о «рекомендациях» спортсменам.

Одна из них касалась встреч россиян и украинцев. Чтобы избежать «провокаций», украинцам рекомендовано не стоять возле спортсменов с флагами России.

По словам Гутцайта, эта тема обсуждалась во время специальных онлайн-встреч с чиновниками. «Они должны это знать. Мы над этим работали», – сказал Гутцайт.

  • Во время Олимпиады в Токио снимок легкоатлеток Ярославы Магучих и Марии Ласицкене вызвал резонанс в украинском инфополе.
  • Из-за фото Минобороны Украины вызвало Магучих на беседу (у нее есть звание лейтенанта). А после ОИ она написала в соцсетях, что «верна Украине» и призвала подписчиков быть осторожнее, «потому что враг готов ко всему».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Suspline
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