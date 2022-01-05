Президент Казахстана Токаев объявил себя новым главой Совета безопасности. Назарбаев уйдет в отставку

Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым за сутки обращением. Главное из него:

Токаев объявил себя главой Совета безопасности – совещательного органа при президенте. С 2019 года его возглавлял бывший президент Нурсултан Назарбаев.

Токаев первым из официальных лиц заявил о погибших во время протестов. Он не привел цифр и сказал только, что речь идет о работниках правоохранительных органов.

В заявлении он сказал о заговоре против действующей власти и анонсировал «жесткие» меры против митингующих. «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей».

Протесты начались из-за повышения цен на топливо, но вскоре протестующие стали выдвигать политические требования. В ночь на 5 января правительство ушло в отставку. В стране не работает интернет, поэтому официальных данных о пострадавших нет. Последнее сообщение МВД было утром 5 января: 200 задержанных и 100 пострадавших полицейских.