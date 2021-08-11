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Боец ММА Кудин получил 2,5 года тюрьмы за участие в протестах в Беларуси

8 часов назад

Об этом сообщила адвокат Марина Крумкач. Алексей Кудин получил тюремный срок 2,5 года общего режима. Приговор можно обжаловать.

  • Кудин обвинялся в сопротивлении полиции во время акций протеста в Беларуси в 2020 году после президентских выборов. 10 августа он был задержан и получил домашний арест, но не явился в суд.
  • После возбуждения уголовного дела Кудин уехал в Россию. Зимой-2021 он был взят под предэкстрадиционный арест.
  • В июле Россия передала Кудина Беларуси, хотя Европейский суд по правам человека запретил выдачу. Московский апелляционный суд отклонил решение.
  • Кудин говорил, что попросит о помиловании у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кудину 36 лет. На профессиональном уровне он становился чемпионом мира по кикбоксингу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«РИА Новости»
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