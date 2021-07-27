МОК блокирует неэфирные трансляции Олимпиады-2020 в Крыму

Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст: «Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК – OBS [Olympic Broadcasting Services] в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета».

Ограничения касаются только трансляций в интернете – сюда попадает сайт, созданный Первым каналом для показа всех событий Олимпиады-2020. Жителям Крыма доступен эфирный контент и трансляции на официальном сайте Первого канала.

Другие ситуации по России и Украине: