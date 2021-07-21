Олимпиада-2020
Футболистки первыми на Олимпиаде преклонили колени в поддержку BLM. Перед ОИ ослабили запреты на политические акции
8 минут назад
Женские сборные Великобритании и Чили по футболу преклонили колени перед стартом матча на Олимпиаде. Они стали первыми спортсменками в Токио, которые устроили акцию в поддержку движения Black Lives Matter.
- Правило 50 Олимпийской хартии запрещает политическую, религиозную или расовую пропаганду на соревнованиях. Изменение этого правила обсуждалось на фоне протестов Black Lives Matter.
- В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал результаты исследования, согласно которым большинство спортсменов выступили против изменения правила. В итоге запрет на пропаганду сохранили, а за его нарушение пригрозили санкциями.
- Но меньше чем за месяц до старта соревнований запрет все же ослабили. Теперь «выражать взгляды» разрешено до начала соревнований, на пресс-конференциях, в смешанных зонах. Но по-прежнему запрещено на церемониях и других официальных мероприятиях в Олимпийской деревне.
Сборные Великобритании и Чили, а также арбитры преклонили колени перед стартовым свистком. Такую акцию с лета 2020 года проводят английские футбольные клубы перед матчами. Также колени преклоняла мужская сборная Англии на Евро-2020.
МОК разрешил только те жесты, которые «соответствуют принципам олимпизма» и «не направлены прямо или косвенно против людей, стран, организаций». Также запрещено демонстрировать флаги или баннеры.
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