МОК сохранил запрет на расовую пропаганду во время Олимпиады. Спортсменов накажут за преклонение колена

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил пункт правил, запрещающий политическую, расовую или религиозную пропаганду на Олимпиаде. Это означает, что во время Игр нельзя преклонять колено и поднимать вверх кулак – демонстрировать жесты в поддержку движения Black Lives Matter.

Речь идет о Правиле 50 Олимпийской хартии. Его изменение обсуждалось на фоне протестов Black Lives Matter летом 2020 года.

МОК тогда поддержал кампанию против дискриминации и запустил консультации об изменениях хартии.

Спустя год МОК отчитался о результатах исследования, проведенного среди спортсменов. В нем участвовали 3500 человек из 185 национальных олимпийских комитетов.

Большинство спортсменов (70%) почитали «неуместным» выражение своей позиции на поле и на церемониях закрытия или открытия Олимпиады. 67% негативно высказались о демонстрациях на пьедестале.

МОК в своем заявлении пишет, что на спортсменов порой оказывается внешнее давление. Из-за этого они вынуждены занимать ту или иную политическую позицию вне зависимости от личных убеждений.

Политический нейтралитет Олимпийских игр – это способ защитить спортсменов от политического вмешательства или эксплуатации.

Глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри подтвердила, что за преклонение колена спортсменов накажут. МОК прежде рассматривала каждый случай нарушения отдельно, но теперь разработает общие критерии.

Правило касается только официальных мероприятий и соревнований. На пресс-конференциях или в СМИ спортсмены по-прежнему могут выражать мнение по политическим или расовым вопросам.

Что МОК разрешил по Правилу 50: