Летняя Олимпиада 2032 года пройдет в австралийском Брисбене

Брисбен был единственным претендентом на проведение Олимпиады в 2032 году. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил его хозяином соревнований.

МОК впервые выбирал город по новой процедуре. Раньше от претендентов требовали разработку концепции Олимпиады, которую оценивали на конкурсе. Подход считался неудобным, поскольку требовал инвестиций в заявки.

Это приводило к дефициту претендентов на проведение Олимпиады. Поэтому с 2019 года подход изменили и теперь комиссия МОК сама оценивает инфраструктуру кандидатов и ведет с ними переговоры.

МОК признал Брисбен «приоритетным» вариантом для Олимпиады еще в начале 2021 года. С тех пор с ним обсуждались детали соревнований, а финальное голосование СМИ считали формальностью.

Кроме Брисбена заявки подавали Будапешт, Стамбул, Джакарта и другие города. Но Брисбен стал единственным оставшимся в голосовании городом.