Олимпиада-2032
Летняя Олимпиада 2032 года пройдет в австралийском Брисбене
час назад
Брисбен был единственным претендентом на проведение Олимпиады в 2032 году. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил его хозяином соревнований.
- МОК впервые выбирал город по новой процедуре. Раньше от претендентов требовали разработку концепции Олимпиады, которую оценивали на конкурсе. Подход считался неудобным, поскольку требовал инвестиций в заявки.
- Это приводило к дефициту претендентов на проведение Олимпиады. Поэтому с 2019 года подход изменили и теперь комиссия МОК сама оценивает инфраструктуру кандидатов и ведет с ними переговоры.
МОК признал Брисбен «приоритетным» вариантом для Олимпиады еще в начале 2021 года. С тех пор с ним обсуждались детали соревнований, а финальное голосование СМИ считали формальностью.
Кроме Брисбена заявки подавали Будапешт, Стамбул, Джакарта и другие города. Но Брисбен стал единственным оставшимся в голосовании городом.
- Австралия примет третью Олимпиаду в своей истории. До этого она принимала Игры 2000 и 1956 года.
- Ближайшие летние ОИ примут Париж (2024) и Лос-Анджелес (2028).
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