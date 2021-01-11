Джефф Монсон
MMA
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#Джефф Монсон #MMA

Монсон объявил о завершении карьеры. Ему 49 лет, последний бой был в 2016-м

6 часов назад

Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон завершил карьеру. Он сделал заявление, в котором поблагодарил болельщиков, соперников и свою команду.

Во время тренировки он получил травму сухожилия, для восстановления которого уйдет минимум год.

  • Монсону 49 лет.
  • Он получил российское гражданство и называет себя ярым приверженцем коммунистической мысли.
  • Стал депутатом городского округа Красногорска.
  • Его статистика в ММА – 60 побед, 26 поражений, 1 ничья.
  • Последний бой состоялся в октябре 2016 года и завершился победой Монсона над Шенноном Ритчем.
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