Джефф Монсон
MMA
Монсон объявил о завершении карьеры. Ему 49 лет, последний бой был в 2016-м
6 часов назад
Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон завершил карьеру. Он сделал заявление, в котором поблагодарил болельщиков, соперников и свою команду.
Во время тренировки он получил травму сухожилия, для восстановления которого уйдет минимум год.
- Монсону 49 лет.
- Он получил российское гражданство и называет себя ярым приверженцем коммунистической мысли.
- Стал депутатом городского округа Красногорска.
- Его статистика в ММА – 60 побед, 26 поражений, 1 ничья.
- Последний бой состоялся в октябре 2016 года и завершился победой Монсона над Шенноном Ритчем.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые