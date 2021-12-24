Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Япония не отправит делегацию из правительства на Олимпиаду в Пекине. Но она отказалась назвать это бойкотом

2 часа назад

Япония отправит на Олимпиаду-2022 чиновников из национального олимпийского комитета, но не из правительства. С заявлением об этом выступил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

Хотя решение напоминает дипломатический бойкот, Мацуно отказался от этого термина в своем заявлении. По его словам, в правительстве не используют «конкретный термин» для описания этой ситуации.

  • Первым бойкот Играм объявили США 6 декабря. Среди причин они назвали нарушения прав человека, в частности ситуацию с уйгурами, о притеснениях которых неоднократно писали мировые СМИ.
  • Вслед за США к бойкоту присоединились Канада, Британия, Австралия. Пока ни одна азиатская страна не объявила о дипломатическом бойкоте ОИ.
  • Решения не скажутся на участии спортсменов в ОИ. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Мацуно во время выступления тоже высказался о проблеме защиты прав человека, но не обвинял Китай в нарушениях. Reuters указывает, что обычно Япония использует «мягкий тон» в отношении Китая из-за экономической зависимости от него.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
кабинет министров Японии
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