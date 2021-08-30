Китай запретил несовершеннолетним проводить за видеоиграми больше трех часов в неделю. В госСМИ их назвали «духовным опиумом»

Китай ограничил для несовершеннолетних время на видеоигры. В неделю подросток может потратить на них не больше трех часов. Играть можно в период с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье + праздничные дни.

Ограничения распространяются на различные устройства – туда входят мобильные телефоны. В госиздании Economic Information Daily видеоигры названы «духовным опиумом».

Представитель национального управления печати и издательств Китая сказал агентству Xinhua: «Защита физического и психического здоровья несовершеннолетних связана с жизненными интересами людей и воспитанием молодого поколения в эпоху национального возрождения».

Игровые онлайн-платформы не должны предоставлять услуги вне установленного времени. При регистрации они должны требовать номера телефонов и реальные имена.