Олимпийский чемпион по плаванию признал себя виновным в штурме Капитолия. Возможный тюремный срок – больше двух лет

Бывший пловец Кит Келлер участвовал в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года после победы Джо Байдена на выборах США.

Келлер сопротивлялся задержанию полицейских и выкрикивал нецензурные высказывания. Он рассказал, что выбросил олимпийскую куртку, в которой находился в момент проникновения в Капитолий, и уничтожил телефон и карту памяти – на ней хранились фотографии из Капитолия.

Келлер признал себя виновным в препятствовании расследованию и теперь сотрудничает со следствием. ESPN пишет, что он может получить от 21 до 27 месяцев тюрьмы.

Келлеру 39 лет. Он участвовал на Олимпиаде в 2000, 2004 и 2008 годах, дважды выигрывал золото в эстафетах и еще три раза попадал на подиум (дважды – в индивидуальных соревнованиях).