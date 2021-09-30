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Олимпийский чемпион по плаванию признал себя виновным в штурме Капитолия. Возможный тюремный срок – больше двух лет
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Бывший пловец Кит Келлер участвовал в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года после победы Джо Байдена на выборах США.
Келлер сопротивлялся задержанию полицейских и выкрикивал нецензурные высказывания. Он рассказал, что выбросил олимпийскую куртку, в которой находился в момент проникновения в Капитолий, и уничтожил телефон и карту памяти – на ней хранились фотографии из Капитолия.
Келлер признал себя виновным в препятствовании расследованию и теперь сотрудничает со следствием. ESPN пишет, что он может получить от 21 до 27 месяцев тюрьмы.
Келлеру 39 лет. Он участвовал на Олимпиаде в 2000, 2004 и 2008 годах, дважды выигрывал золото в эстафетах и еще три раза попадал на подиум (дважды – в индивидуальных соревнованиях).
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