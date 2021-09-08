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#политика

«Талибан» запретит женщинам заниматься спортом

вчера, 18:09

С середины августа «Талибан» (запрещенная на территории РФ организация) захватил власть в Афганистане. С того момента жизнь женщин в стране изменилась. Жительница Кабула рассказывала:

«Нам якобы разрешают ходить в школу, в университет. Но на деле они будто сажают нас в клетку, где мы ничего не видим, не слышим. Но разве можно в таких условиях научиться хотя бы чему-то?»

Еще одно решение «Талибана», направленное против женщин – запрет на занятия спортом. Представитель движения Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News сказал: «Сейчас эпоха медиа. Будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират [Афганистана] не позволят женщинам играть в крикет или заниматься любым другим видом спорта, где женщин можно видеть».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
SBS News
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