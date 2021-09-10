Глава Федерации хоккея Белоруссии покинул пост после дисквалификации IIHF. Его обвинили в давлении на спортсменов

Дмитрий Басков объявил об уходе из Федерации хоккея Белоруссии. Он связал уход с недавней дисквалификацией от Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF 8 сентября на пять лет отстранила Баскова от хоккея. Ему запрещено участие во всех национальных и международных хоккейных мероприятиях.

Решение приняли после десятимесячного расследования по делу Баскова. Его подозревали в причастности к гибели белорусского протестующего Романа Бондаренко в ноябре 2020 года.

Доказательств в причастности Баскова к смерти Бондаренко в итоге не нашли. Но посчитали его виновным в дискриминации белорусских спортсменов из-за их политических взглядов.

Басков так прокомментировал уход: «В своем решении я руководствовался только одним – белорусский хоккей не должен пострадать». Он допустил, что если бы остался главой федерации, то ИИХФ запретил бы сборным участие в международных турнирах.