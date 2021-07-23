Олимпиада-2020
Олег Матыцин
🇷🇺 Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за победу на Олимпиаде-2020
41 минуту назад
Об этом рассказал министр спорта Росси Олег Матыцин:
«За золотую медаль – 4 миллиона рублей, серебряную – 2,5 миллиона, бронзовую – 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.
Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации – это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много».
- Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени.
- Российские спортсмены выступят без флага и гимна из-за нарушения андидопинговых правил. До декабря 2022 года они не могут выступать под своим флагом и другими национальными символами и исполнять гимн.
- На Олимпиаде в Токио они выступят как сборная Олимпийского комитета России.
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