🇷🇺 Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за победу на Олимпиаде-2020

Об этом рассказал министр спорта Росси Олег Матыцин:

«За золотую медаль – 4 миллиона рублей, серебряную – 2,5 миллиона, бронзовую – 1,7 миллиона. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.

Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации – это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много».