В Госдуму внесен законопроект о выплатах клубам при уходе молодежи за границу. Игроки компенсируют свои трансферы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, вводящий компенсации за уход молодых спортсменов за границу. Если игроки уезжают за рубеж до 23 лет, их обвязывают выплатить компенсации клубам, где они тренировались.

В документе пока нет конкретных видов спорта, где введут правило, и сумм. Их установит Минспорта, если законопроект примут.

Авторы проекта объяснили его подготовку «пробелами» в российских законах. В пример приведен хоккей и НХЛ. Когда игрок соглашается на отъезд из России в Северную Америку, российский клуб не получает за него компенсацию.

Это стало возможным, поскольку НХЛ только «приглашает» спортсменов в лигу. Клубы при этом не ведут переговоры, и НХЛ не несет отвественности за трансфер перед Россией.

От компенсаций освободят только тех, кто не получил предложений в России.

НХЛ имеет трансферные договоры с европейскими хоккейными федерациями. По таким договорам лига выплачивает фиксированную сумму при переходе игрока – вне зависимости от того, что это за игрок и чего он добился.

Россия в начале 2000-х предлагала отмену правила фиксированных выплат, но ей отказали, и в 2006-м она разорвала договор. С тех пор у России нет соглашения о трансферах с НХЛ, переходы регулирует «меморандум о взаимном уважении контрактов». Он запрещает трансферы игроков с действующими контрактами.

«Сами клубы не хотят иметь трансферный договор, потому что тогда команда НХЛ за 250 тысяч долларов может в любой момент забрать игрока себе, даже если у него действующий контракт в России», – говорил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Авторы законопроекта считают, что такая ситуация «разрушает целостность российского спорта, снижает ценность развития спортивной подготовки для спортивных команд России»