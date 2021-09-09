FlashScore, Twitch и другие платформы рассказали о сбоях. Они начались после блокировок VPN-сервисов в России

Пользователи FlashScore, Twitch, Avito и других крупных платформ с начала сентября жалуются на проблемы с доступом к сервисам. Некоторые компании связывают проблему с блокировками VPN-сервисов в России.

Роскомнадзор 3 сентября объявил о блокировке шести VPN-сервисов из-за того, что те дают доступ к запрещенным сайтам. Ведомство заверило, что создало «белые списки» из компаний, которые пользуются VPN, но не нарушают закон. Их блокировки не должны коснуться.

Тем не менее после старта блокировок пользователи разных платформ пожаловались на сбои.

FlashScore в ответ на запрос «Коммерсанта» заявил, что не знает о причине сбоев. Но World of WarShips, одна из пострадавших компаний, связала их именно с деятельностью РКН. Компания считает, что блокировки затрагивают UDP-порты, ответственные за фильтрацию трафика и используемые в игре.

Источники «Коммерсанта» среди крупнейших операторов тоже связали сбои с деятельностью РКН. Они считают, что причина – в работе оборудования, установленного на сетях по закону о «суверенном интернете».

Один из собеседников «Коммерсанта» сказал, что операторы обратились с запросом к властям, но ответа не получили. РКН в официальном ответе изданию отверг связь сбоев с блокировками.